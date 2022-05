Elisabetta Canalis in bianco coi camperos: lancia il vestito più fresco dell’estate 2022 Elisabetta Canalis sembra essere già pronta per l’estate e lo dimostra ogni giorno sui social. Di recente ha lanciato il capo must-have della bella stagione, sfoggiando un look total white abbinato ai camperos.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando Elisabetta Canalis si è trasferita in America con la famiglia ha in parte abbandonato la sua carriera televisiva. Sebbene spesso torni in Italia per alcuni nuovi progetti lavorativi, i fan incalliti preferiscono seguirla sui social, così da essere sempre aggiornati sulla sua quotidianità. Negli ultimi tempi, ad esempio, è più attiva che mai e, tra vacanze esotiche, gite al mare e passeggiate tra le strade dello shopping, sta sfoggiando dei look perfetti per la bella stagione. L'ultimo arrivato nel suo armadio? Un abitino total white che si rivelerà super gettonato la prossima estate.

Elisabetta Canalis segue il trend del total white

Quale migliore occasione di una giornata calda e soleggiata per rispolverare gli abiti estivi? È proprio quanto fatto da Elisabetta Canalis per una passeggiata a Melrose Avenue. Dopo i micro bikini e gli outfit con gli shorts cortissimi, ha ancora una volta dimostrato che per lei l'estate è già arrivata. Certo, le temperature elevate che si registrano a Los Angeles le facilitano le cose, ma è chiaro che l'ex velina non vedeva l'ora di fare il cambio di stagione. Questa volta ha seguito il trend del total white con un mindress fresco e leggero, un modello di cotone col taglio sotto al seno, la gonna svolazzante e una scollatura generosa che rivela l'assenza del décolleté. Non sembra forse essere perfetto per combattere le temperature bollenti dell'estate.

Elisabetta Canalis in bianco con i camperos

Minidress e camperos, il look da imitare

Il dettaglio che non è passato inosservato? Elisabetta Canalis ha completato il look estivo bianco in modo tutt'altro che tradizionale. Niente sneakers, sandali, ballerine o tacchi alti, ha preferito indossare dei camperos, per la precisione un modello nero con dei decori bianchi in pieno stile cowgirl. Chi ha detto che gli stivali non possono essere indossati anche nella bella stagione? La verità è che esistono dei modelli più leggeri di quelli invernali e, coordinati con mini e shorts, sono assolutamente perfetti. In quanti imiteranno la proposta di stile dell'ex velina mora di Striscia la Notizia?