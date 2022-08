Elisabetta Canalis è pronta per l’autunno: il maglione oversize diventa minidress Le vacanze sono finite per Elisabetta Canalis: è tornata in America e ha ricominciato a lavorare. Nelle ultime ore, però, ha approfittato di una gita fuori porta per dare una piccola anticipazione del suo stile autunnale all’insegna del glamour.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 sta finendo e sono moltissime le star che sono rientrate in città nell'attesa di ricominciare a lavorare. Tra loro c'è anche Elisabetta Canalis che, dopo aver girato Europa e America tra micro bikini coordinati a quelli di Skyler Eva e body aderentissimi portati senza reggiseno, ora è tornata in America. Ha già partecipato al suo primo evento mondano post ferie (con tanto di stivali con le frange) ma solo nelle ultime ore è riuscita a lanciare il trend che si prospetta il più comodo e fashion dell'autunno. Di cosa si tratta? Del maglione oversize portato come un minidress.

Il maglione over di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis è tornata in California e ha approfittato di un pomeriggio di freschetto per fare visita al Lake Tahoe, nel Nevada State Park. L'ex velina ha ormai lasciato nell'armadio i minidress estivi, i caftani e i body sgambati e si sta preparando per l'arrivo dell'autunno. Il trend che ha lanciato? Quello del maxi pull trasformato in un minidress. Ha scelto un modello firmato Tory Burch, è leggermente oversize e a fondo nero ma decorato con dei pois bianchi e con l'iconico logo della Maison che sembra una croce. Attualmente non è in vendita sul sito ufficiale del brand, dunque non si esclude che la Canalis lo abbia indossato in anteprima.

Elisabetta Canalis in Tory Burch

Elisabetta Canalis lancia il must-have dell'autunno

Sebbene a primo impatto sembri che la Canalis non porti nulla sotto il pull, in verità ha aggiunto un micro pantaloncino color pann. Il trend dell'autunno, però, consiste nell'indossare un maglione oversize al posto del vestito, "nascondendo" qualsiasi capo usato per evitare qualche piccolo incidente hot. Così facendo, si ha la possibilità di mixare comodità e sensualità, rimanendo al caldo ma lasciando le gambe nude. In quante prenderanno ispirazione da Elisabetta per le prime giornate fredde dell'autunno? L'effetto glamour sembra essere assolutamente assicurato.