Elisabetta Canalis lancia gli stivali con le frange: saranno il must dell’autunno 2022 Elisabetta Canalis è tornata in California e ha approfittato del primo impegno lavorativo post vacanze per sfoggiare un accessorio destinato a diventare il must dell’autunno. Di cosa si tratta? Degli stivali con le frange.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elisabetta Canalis è tornata in California dopo aver passato l'estate in giro per il mondo: è stata in Messico, in Liguria, a Ibiza e infine in Sardegna, la sua terra natale, dove si è data ai tour in fuoristrada. Ora per lei è arrivato il momento di rimettersi al lavoro ma non per questo ha intenzione di rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Dopo aver spopolato tra caftani colorati e micro bikini (molto spesso coordinati a quelli della figlia Skyler Eva), adesso ha cominciato a sfoggiare alcuni accessori che si riveleranno perfetti per l'autunno 2022. Quello che più di tutti è destinato a diventare il must della prossima stagione? Gli stivali col tacco e le frange.

Elisabetta Canalis rilancia gli abiti cut-out

Chi ha detto che con l'arrivo dell'autunno bisogna smettere di osare in fatto di stile? Elisabetta Canalis ha dimostrato il contrario con il suo primo look post vacanze. Ha partecipato a una mostra d'arte in California e, visto che era ben cosciente del fatto che sarebbe stata fotografata da tutti i presenti, ha curato l'outfit nei minimi dettagli. Ha puntato sul total black sfoggiando un mini abito sinuoso e sensuale, un modello aderente, con le maniche lunghe, un maxi scollo a V e dei cut-out sotto al décolleté. Così facendo ha dimostrato che i vestiti "tagliati" che lasciano lembi di pelle nuda continueranno a essere un vero e proprio must durante la prossima stagione.

Il look di fine estate di Elisabetta Canalis

Le scarpe must di Elisabetta Canalis

A rendere il look total black incredibilmente sbarazzino è stato però un accessorio in particolare: le scarpe. La Canalis ha completato l'outfit con un paio di stivali destinati a diventare richiestissimi: sono neri, a punta e col tacco a spillo, anche se la loro particolarità sta nel fatto che sono tempestati di frange dorate che ondeggiano a ogni passo. Dopo le Mary Jane, le maxi zeppe e le galosce, ora anche gli stivali con le frange si aggiungono alla lista degli accessori da avere assolutamente in autunno per essere più trendy che mai. In quante non potranno fare a meno di prendere ispirazione dall'ex velina? Il risultato glamour è assolutamente assicurato.