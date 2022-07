Elisabetta Canalis è la regina dell’estate: in vacanza usa l’abito chemisier come copricostume Elisabetta Canalis è una delle regine dell’estate 2022 e lo dimostra sui social, dove non esita a documentare ogni dettaglio delle sue vacanze. Attualmente è a Ibiza e ha approfittato di un pomeriggio di relax per trasformare l’abito chemisier in un adorabile copricostume.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è una delle grandi protagoniste dell’estate 2022: è ormai da diverse settimane che documenta le sue vacanze sui social, mostrandosi super rilassata tra location da sogno, micro bikini e outfit all’insegna della “libertà”, ovvero senza reggiseno. A farle compagnia c’è sempre la figlia Skyler Eva, apparsa adorabile in versione mini-me con i costumini coordinati a quelli della mamma. Nelle ultime ore è stata però l’ex velina ad attirare tutti i riflettori su di sé: per un momento di relax a Ibiza ha infatti sfoggiato un sensuale ed elegante abito chemisier e la cosa particolare è che lo ha trasformato in un provocante copricostume.

Il nuovo costume intero di Elisabetta Canalis

Da quando è volata a Ibiza con la figlia e con le amiche, Elisabetta Canalis sta dando il meglio di lei in fatto di stile. Ha dato il via alla vacanza con un adorabile costume arcobaleno e da quel momento in poi non ha più rinunciato al glamour, abbinando sempre i look da spiaggia a ciabattine mules e alla borsa più versatile (e costosa) dell’estate, ovvero una limited edition di Louis Vuitton. Ora è tornata a posare in versione balneare, ma questa volta con un costume intero in giallo senape, un modello col profondo scollo a V e dei dettagli animalier in bianco e nero sui fianchi che hanno messo in risalto la silhouette super sgambata del capo.

Elisabetta Canalis con l’abito chemisier

Elisabetta Canalis con la chemisier color pesca

L’ex velina per l'esclusivo shooting è rimasta a piedi nudi e ha decorato la caviglia con un braccialetto d’argento in stile gitana. La vera chicca del suo outfit, però, è stato l’originale copricostume. Niente abiti over o camicie oversize (che vanno tanto di moda negli ultimi tempi), ha trasformato la chemisier in un vestito da spiaggia. Ha scelto un modello color pesca in seta trasparente, ha le maniche lunghe e a palloncino, delle ruches sulla scollatura e una cintura a corda in tinta intorno al punto vita. La Canalis l’ha tenuta abbottonata, lasciando però aperta la chemisier, così da lasciare intravedere il costume. In quante prenderanno ispirazione dalla sua idea super stilosa durante le vacanze?