Elettra Lamborghini, il look da viaggio è di lusso: sandali e zaino costano oltre 2000 euro Comodo, ma di stile: il look da viaggio di Elettra Lamborghini è all’insegna del lusso, con scarpe e zainetto che valgono oltre 2000 euro.

A cura di Giusy Dente

Elettra Lamborghini è stata molto impegnata in questi giorni, in cui si è esibita in diverse città italiane. Benché ami molto il suo lavoro e cantare sia la sua passione più grande, stare lontana dai suoi cari (in particolare dal marito) è difficile per lei. Proprio per questo motivo ha serenamente ammesso che non riuscirebbe a partecipare a un reality oggi, proprio perché non se la sentirebbe di stare separata da Afrojack per troppo tempo. Per il futuro, mai dire mai! Al momento è molto concentrata sulla musica oltre che sulla famiglia: è appena uscito il suo nuovo singolo, realizzato assieme a Rocco Hunt e Lola Indigo. Sarà di certo uno dei tormentoni dei prossimi mesi. Lo ha cantato su diversi palchi, esibendosi in più di una serata: ma finalmente, è tempo di rientrare a casa.

Elettra Lamborghini regina dell'estate

Che estate sarebbe, senza un tormentone di Elettra Lamborghini? Anche quest'anno non ha deluso le aspettative dei suoi fan: aveva promesso che li avrebbe fatti ballare e così è stato. Caramello è già una hit. L'ha cantata a Firenze, durante una serata organizzata da Radio Bruno, in cui ha ammaliato il pubblico con un sexy look total white: un body-perizoma decorato con frange. Ma non è stato il solo concerto che l'ha vista protagonista. Si è esibita anche al Tim Summer Hits a Roma, lanciando il trend dell'audace gonna-tanga che lascia i fianchi nudi. La cantante è stata ospite anche sul palco di Battiti Live a Bari, per poi tornare a Milano. Qui si è esibita in Piazza Duomo per il Love Mi.

in foto: zaino Louis Vuitton

Il look da viaggio di Elettra Lamborghini

Sul palco i look preferiti di Elettra Lamborghini sono sexy e audaci, quelli che mettono in evidenza le curve di cui va tanto fiera. Quando si tratta di viaggiare preferisce la comodità, ma senza rinunciare al lusso. Il suo ultimo spostamento è stato all'insegna delle griffe. Ha scelto lo zainetto Josh di Louis Vuitton, sofisticato ma dalle linee essenziali: è caratterizzato da Tela Monogram Macassar con rifiniture in metallo color argento. Costa sul sito ufficiale della Maison 1650 euro.

in foto: sandali Louis Vuitton

Lo ha abbinato a sandali della stessa Maison. L'infradito Sunny marrone e oro presenta tela Monogram con perforazioni a forma di fiore, che decorano la pelle metallizzata donando un effetto scintillante. In più, a dare un ulteriore tocco sofisticato, c'è la borchia con firma Louis Vuitton incisa. Costano 590 euro. Insomma, un look comodo ma decisamente stiloso, da vera fashion addicted.