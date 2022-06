Elettra Lamborghini dà il via alle vacanze in ciabatte: i sandali pelosi costano oltre mille euro Elettra Lamborghini ha dato il via alle sue vacanze: è volata a Ibiza col marito Afrojack ma sembra non avere alcuna intenzione di darsi agli eccessi. Cosa ha indossato per il primo giorno d’estate? Dei sandali pelosi e griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini ha dato ufficialmente il via alla sua estate. Ha posato col bikini "al contrario" incantando tutti con le sue forme esplosive, ha lanciato Caramello, la hit con Rocco Hunt destinata a diventata un tormentone, e ora è partita per Ibiza. Complici gli impegni lavorativi del marito Afrojack, che farà delle serate nelle discoteche più note dell'isola delle Baleari, l'ereditiera ha pensato bene di godersi un po' di relax tra mare cristallino e tintarella. Certo, non rinuncia agli eventi mondani più in voga del luogo, ma è chiaro che continua ad amare la sua quotidianità comoda e semplice. Non sorprende, dunque, che appena arrivata si sia immortalata di fronte la tv in un adorabile scatto di coppia.

L'adorabile scatto di coppia di Elettra Lamborghini e Afrojack

L'isola di Ibiza viene comunemente associata alle serate in discoteca, ai folli aperitivi in spiaggia e a ogni tipo di eccesso che non ci si concederebbe mai durante la "normale" vita quotidiana. Per Elettra Lamborghini, però, queste convenzioni sembrano non valere affatto: non appena arrivata nell'hotel di lusso immerso nella campagna che la ospita, si è stesa sul divano al fianco del marito Afrojack e ha acceso la tv. Ha immortalato il dolce momento in uno scatto social, mostrando però solo le gambe stese sui cuscini. Oltre ai biscotti al cioccolato poggiati sulle cosce, a spiccare sono i sandali verdi pelosi dell'ereditiera. Sapete che costano una vera e propria fortuna?

Le ciabatte di Hermès

Chi ha firmato le ciabatte di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha seguito il trend delle ciabatte per l'estate ma, piuttosto che abbinarle ai calzini come richiede la moda del momento, le ha sfoggiate con i piedi nudi (anche perché ha scelto un modello furry). I sandali sono i classici Oran di Hermès, quelli senza tacco e con la fascia che forma un'iconica H, ma la cosa particolare è che non sono di pelle come quelli tradizionali. La cantante ha puntato tutto su un modello di pelliccia in verde acqua che sul sito ufficiale non è in vendita. Si tratta dunque di una variante vintage che è possibile trovare solo sugli e-commerce di moda di lusso. Il loro prezzo? Sul web si parte da 1.200 euro e si sale a seconda delle condizioni del capo.