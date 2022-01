Eleonora Brunacci torna a casa con Mia Annabelle: festa in rosa con cuscini e palloncini Elonora Brunacci, moglie di Mariano Di Vaio, ha dato alla luce Mia Annabelle. La mamma e la neonata hanno lasciato l’ospedale: ad accoglierle a casa c’erano il resto della famiglia e un allestimento total pink.

A cura di Giusy Dente

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno accolto in famiglia Mia Annabelle, la prima figlia femmina dopo ben tre maschietti. L'influencer e sua moglie in questi mesi hanno aggiornato costantemente i loro follower circa il procedere della gravidanza. Dopo il parto (che è stato abbastanza difficile) è stata la stessa Brunacci a mostrarsi dalla sua stanza d'ospedale, per tranquillizzare tutti sulle condizioni sue e della piccola. Entrambe hanno già fatto ritorno a casa. Ad attenderle c'era una sorpresa organizzata dal neo papà e dai tre fratellini. Come loro, anche la neonata ha già un account Instagram tutto suo creatole dai genitori, che conta già più di 8000 follower.

Mariano Di Vario dà il benvenuto a Mia Annabelle

La neonata e la mamma hanno lasciato l'ospedale di Perugia e hanno fatto ritorno a casa. La Brunacci non ha esitato a condividere i primi scatti della piccola, vestita con delle adorabili tutine rosa e cappellini coordinati. Il gender reveal party di questa estate, con cui avevano svelato il sesso della nascitura, era stato all'insegna del bianco. Per l'occasione l'intera famiglia aveva sfoggiato look coordinati: mamma, papà, Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah erano tutti vestiti in total white.

Stavolta, invece, nessun colore neutro: l'accoglienza è stata interamente in pink. Appena entrate in casa, Eleonora Brunacci e la piccola Mia Annabelle hanno trovato ad accoglierle il neo papà e gli altri tre figli, entusiasti di conoscere la sorellina. Il salotto è stato interamente addobbato con decorazioni rosa e non poteva mancare un enorme bouquet di fiori da parte dei tre piccoli di casa.

Leggi anche Giorgia Palmas, la festa di benvenuto a casa per la piccola Mia

L'allestimento aveva al centro il nome della bambina scritto a caratteri giganti, circondato da palloncini di diverse tonalità di rosa e differenti dimensioni. Alla base, dei cuscini personalizzati con le iniziali della bambina e un enorme orso di peluche. "Un'emozione unica" ha scritto la 34enne, investita d'amore in uno dei giorni più belli e speciali della sua vita.