Elenoire Ferruzzi senza trucco e ciglia finte: com’era prima di diventare famosa Elenoire Ferruzzi è tra le protagoniste più amate del GF Vip 7 ma in quanto sanno com’era prima del successo? Ecco la sua foto a 20 anni senza trucco e ciglia finte.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elenoire Ferruzzi è tra le protagoniste più amate della settima edizione del Grande Fratello Vip, dove fin dalla prima puntata si è fatta notare col suo stile appariscente fatto di abiti griffati e concettuali e unghie XXL. Nella casa più spiata d'Italia ha raccontato del suo passato difficile: è una donna trans che ha portato a termine il percorso di transizione e oggi, dopo aver passato anni a combattere contro bullismo e discriminazioni, è diventata un'icona gay impegnata nella sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. Oggi siamo abituati a vederla biondissima con le ciglia oversize e i look appariscenti ma com'era da giovane?

Elenoire Ferruzzi, la foto di quando aveva 20 anni

A rivelarlo è stata la gieffina in persona: sui social ha sempre condiviso alcuni dettagli privati della sua vita ma è solo spulciando il profilo che si scova una vecchia foto risalente a quando aveva 20 anni. Elenoire ha posato stesa sul pavimento in versione provocante con indosso solo dell'intimo total black. Micro tanga sgambatissimi, reggiseno a balconcino e sandali col tacco coordinati: la Ferruzzi ha rivelato una silhouette impeccabile. A renderla quasi irriconoscibile sono soprattutto i capelli: all'epoca non li portava biondi, ondulati e con la frangia, preferiva il castano ramato e le pieghe lisce e naturali.

Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7

Il rapporto di Elenoire Ferruzzi con la chirurgia

Elenoire Ferruzzi ha cominciato a ricorrere alla chirurgia estetica quando aveva 16 anni e, complice il percorso di transizione portato a termine, col tempo è cambiata molto. La foto dei suoi 20 anni lo dimostra, visto che all'epoca non aveva ciglia finte, labbra extra carnose e zigomi altissimi. L'influencer ci ha però sempre tenuto a precisare di non aver usato i ritocchi per correggersi, il suo obiettivo è semplicemente trasformarsi in un'opera d'arte e oggi è soddisfatta del risultato. Per lei “L’esagerazione è negli occhi di chi guarda, l’eccesso è la sua normalità”. Insomma, il suo corpo è un manifesto di liberazione, un atto di potere e di orgoglio.