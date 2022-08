Elena Santarelli, compleanno a Venezia: festeggia con il top intrecciato e la borsa di lusso La semplicità è la chiave dello stile di Elena Santarelli: la conduttrice ha festeggiato il 41esimo compleanno a Venezia con un look chic e rilassato.

A cura di Beatrice Manca

Compleanno bagnato, compleanno fortunato: Elena Santarelli ha compiuto 41 anni e ha festeggiato a Venezia insieme al marito Bernando Corradi e ai figli Giacomo e Greta. Nonostante il maltempo che ha colpito la città, la conduttrice tv ha comunque passato una giornata spensierata all'insegna della bellezza, tra un giro in gondola e una passeggiata per musei: ha ammirato le opere della collezione Penny Guggenheim, poi ha visitato la Basilica di San Marco e Palazzo Ducale, dove ha trovato riparo dal temporale. I festeggiamenti veri e propri, però, sono stati riservati alla sera con una cena speciale al celebre Harry's Bar, dove ha sfoggiato un look minimal e glamour.

Elena Santarelli, turista chic in total black

Per tutta l'estate abbiamo ammirato i look "da spiaggia" della conduttrice: dal costume leopardato con l'oblò fino all'iconico intero rosso in stile Baywatch. Adesso che settembre è alle porte, però, Elena Santarelli ha messo da parte bikini e parei per indossare abiti casual e rilassati, perfetti per visitare Venezia da turista. La semplicità è la chiave del suo stile: per passeggiare di giorno ha scelto pantaloni a sigaretta, t-shirt e comode sneakers, raccogliendo i capelli sotto un berretto da baseball, uno dei cappelli di tendenza della stagione. Per la cena di compleanno è rimasta sul colore che ama di più, il nero: ha indossato un top con scollatura all'americana "intrecciata" e un paio di pantaloni fissati con una cintura con le borchie. Ha poi lasciato i capelli biondi sciolti in morbide onde: nelle foto condivise su Instagram la vediamo raggiante, un attimo prima di spegnere le candeline.

Elena Santarelli a Venezia per il suo compleanno

Elena Santarelli con la borsa cult da 8mila euro

La conduttrice tv ha completato il look con gioielli dorati per dare un tocco di luce: orecchini a cerchio e maxi anelli. Per quanto riguarda gli accessori ha deciso di puntare su un grande classico: la borsa Chanel in pelle nera martellata, uno dei modelli più famosi e iconici della Maison francese. Si tratta di una delle borse preferite di Elena Santarelli, che l'ha già sfoggiata in altre occasioni: non passa mai di moda, è comoda e discreta e si abbina a moltissimi look.

La borsa Chanel di Elena Santarelli

Quanto costa il modello scelto dalla conduttrice? Circa 8450 euro, ma dipende dalle dimensioni e da alcune lavorazioni particolari. Un vero e proprio investimento da riporre nel guardaroba!