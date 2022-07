Pescatore, paglia e baseball: i cappelli trendy da avere in estate per proteggersi dal sole Dal cappello da pescatore al berretto da baseball, fino ai modelli in paglia: i cappelli dell’estate per proteggersi dal sole e dal caldo con stile.

A cura di Beatrice Manca

Cappello adidas x Gucci

Il caldo non accenna a darci tregua e, sia in città che in vacanza, è importante proteggersi con i giusti alleati: acqua sempre a portata di mano, occhiali da sole, crema solare e …un cappello! Ripara la testa dal calore, tiene in ombra il viso e aggiunge un tocco chic o glamour a ogni look: ecco i modelli di tendenza che ci aiuteranno a combattere il caldo con stile!

1. Il cappello da pescatore

Il bucket hat negli ultimi anni sta vivendo un vero e proprio revival: merito della generazione Z, che se ne è innamorata ripescandolo dall'armadio dei genitori. Il cappello da pescatore è perfetto in città, abbinato a look di ispirazione vintage: camicia oversize, canottiera bianca e occhiali da sole stretti. Inoltre è molto pratico: quando non serve si piega e si ripone in borsa o in tasca.

Il bucket hat di Missoni

2. Il cappello con la visiera

Il berretto da baseball ha definitivamente abbandonato gli stadi per salire in passerella. I modelli di tendenza dell'estate sono in colori accesi o con logo all over: perfetti per riparare lo sguardo e dare un tocco sbarazzino anche ai look più casual.

Il cappello con visiera Fendi by Versace

3. Il cappello a tesa larga

In perfetto equilibrio tra funzionalità e stile, il cappello a tesa larga è il modello perfetto per passeggiare sotto il solleone tenendo il viso e il collo all'ombra. Perfetto su un abito candido o un minidress all'uncinetto, diventa glamour con maxi orecchini e un paio di occhiali bianchi, da diva retrò.

Il cappello a tesa larga di GCDS

4. Il cappello di paglia

Il cappello in rafia o in paglia intrecciata è un classico di ogni estate: quest'anno torna in passerella in versione superglamour. La tendenza ha conquistato anche Kate Middleton: il modello a tesa larga aggiunge un tocco di charme a ogni look estivo e ripara il viso dal sole, un gesto di cura imprescindibile per mantenere la pelle sana e fresca.