Elena Santarelli in vacanza in Puglia: quanto costa la masseria di lusso Elena Santarelli ha scelto la Puglia per la sue vacanze all’insegna del relax, del mare e degli amici in una tipica masseria pugliese. Vediamo quanto costa il suo soggiorno di lusso.

A cura di Clara Salzano

Elena Santarelli in Puglia

Elena Santarelli sta trascorrendo le sue vacanze in Puglia in una masseria di lusso dall'atmosfera unica. È tempo di mare, capelli al vento, pelle che ha il sapore di salsedine e tanto relax, così la nota showgirl ha scelto di allontanarsi dalla frenesia romana per un soggiorno in un luogo suggestivo. Scopriamo dove trascorre le vacanze con la famiglia Elena Santarelli e quanto costa il suo soggiorno.

Elena Santarelli nella masseria in Puglia.

Elena Santarelli ha lasciato Roma, dove vive, che in questi giorni, come tutta l'Italia, è afflitta da temperature calde record, per immergersi in una vacanza pugliese all'insegna del relax, del mare e degli amici. Per il suo soggiorno la nota showgirl ha scelto una tipica masseria pugliese. Si tratta di Borgo Ritella a Fasano.

Borgo Ritella dove soggiorna Elena Santarelli

Borgo Ritella è una bellissima masseria con piscina immersa tra gli ulivi di Fasano. La struttura permette di rilassarsi completamente isolati nella natura con uno splendido panorama. La masseria comprende otto camere, suite e appartamenti in perfetto stile luxury pugliese.

Elena Santarelli nella piscina di Borgo Ritella

Il progetto dell‘interior design della masseria è stato curato da Pino Brescia che ha creato un luogo dal fascino mediterraneo unico. La tipica pietra bianca pugliese è avvolta da morbidi drappi e decorata con piccoli cimeli tradizionali che permettono di immergersi nell'autenticità del posto.

Una camera di Borgo Ritella

Sono numerosi i post e i video che Elena Santarelli sta condividendo da Borgo Ritella e delle sue vacanze in Puglia, tra Monopoli e Polignano. Non si sa quale alloggio di preciso abbiamo preso la showgirl all'interno della masseria ma i prezzi variano dai 285 euro per una camera ai 385 euro per le suite a notte.