Edoardo Lupo, cosa significa il nome del figlio di Fedez e Giulia Honegger

Fedez è diventato papà per la terza volta: la compagna Giulia Honegger ha messo al mondo il suo primo figlio, il piccolo Edoardo Lupo Lucia. Qual è il significato di questo originale doppio nome?

Fedez è diventato papà per la terza volta: lo scorso giovedì, il 16 luglio 2026, la compagna Giulia Honegger ha messo al mondo il suo primo figlio all'ospedale San Raffaele di Milano. Niente countdown, niente annunci spettacolari e niente foto minuto per minuto sui social, i due hanno preferito vivere questo momento magico della loro vita in forma privata, rivelando la dolce notizia solo dopo diversi giorni. Come si chiama il bebè? Edoardo Lupo Lucia: ecco il significato del doppio nome.

Il significato del nome Edoardo

Fedez e Giulia non avevano mai lasciato trapelare niente sul loro figlio in arrivo, neppure il sesso, poi ieri, al momento dell'annuncio social del rapper, si è saputo tutto: il bebè è un maschietto e si chiama Edoardo Lupo. Il primo nome è di origini anglosassoni, rimanda alla tradizione reale britannica e letteralmente significa "custode delle ricchezze" o "difensore del patrimonio". Si tratta di uno dei nomi più diffusi in Italia, basti pensare che anche l'ex cognata del rapper, Francesca Ferragni, lo ha scelto per il suo primogenito. Fedez e Giulia probabilmente avevano deciso di chiamarlo così già da tempo e a dimostrarlo sarebbe stato il disegno realizzato dal piccolo Leone, che con matite e pastelli ha riprodotto tutta la sua famiglia allargata, chiamando il fratellino Edo prima ancora che nascesse.

Il disegno realizzato da Leone

Il nome Lupo nasconde un omaggio a Leone

Il secondo nome del bebè è più originale e riprenderebbe il tema animale già presente nella vita del rapper con il primogenito Leone. Lupo deriva dal latino "lupus" e richiama l'animale omonimo, da sempre simbolo di forza, coraggio, lealtà, spirito e indipendenza. Solitamente i genitori che chiamano il figlio così gli augurano di avere la stessa fierezza e la stessa protezione del branco. Attualmente non è un nome molto diffuso in Italia ma non si esclude che la coppia possa dare il via a un vero e proprio trend. In quanti prenderanno ispirazione da Fedez e Giulia per scegliere il nome del loro figlio in arrivo?