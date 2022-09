Edoardo con il look cartoon: il figlio di Francesca Ferragni si trasforma in Vegeta di Dragon Ball Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sta crescendo e diventa sempre più adorabile. Di recente la mamma lo ha trasformato in un cartone animato, facendogli sfoggiare un’originale tutina da Vegeta di Dragon Ball.

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni e il fidanzato Riccardo Nicoletti sono diventati genitori da qualche mese, hanno messo al mondo il loro primo figlio Edoardo e non potrebbero essere più felici. Ora si godono questa nuova vita da mamma e papà, non esitando a documentare tutto sui social. Il piccolo sembra essere un tantino spaesato di fronte ai riflettori ma di sicuro presto si abituerà proprio come hanno fatto i cuginetti Leone e Vittoria. Nelle ultime ore, ad esempio, gli è stato fatto sfoggiare un look adorabile in pieno stile cartoon. Il personaggio a cui è ispirata la tutina? È uno degli iconici protagonisti di Dragon Ball.

La nuova tutina di Edoardo

Dopo aver passato l'estate tra look coordinati a quelli di mamma Francesca e completini esotici con i fiori hawaiani, il piccolo Edoardo è rientrato in città con i genitori e ha re-incontrato i cuginetti e la zia Valentina Ferragni. È stata proprio quest'ultima a immortalarlo nel passeggino con una nuova e adorabile tutina. Si tratta di un pagliaccetto bianco e blu, con una sorta di armatura gialla sul busto. Tutti gli appassionati di cartoni anni 2000 avranno sicuramente riconosciuto la "divisa" di Vegeta, uno dei protagonisti di Dragon Ball.

Edoardo in versione Vegeta

Quanto costa il pagliaccetto da Vegeta di Edoardo

Cercando sul web il pagliaccetto di Edoardo, si noterà che non si tratta di un capo griffato o particolarmente costoso, anzi, spesso viene venduto come un costume di Carnevale a poco più di 20 euro. Il risultato finale, però, è decisamente delizioso, a prova del fatto che non serve spendere una fortuna per trasformare il proprio figlio in una icona fashion. Ora il piccolo Edo è un vero e proprio supereroe e di sicuro saranno moltissime le mamme che si ispireranno all'idea di stile di Francesca Ferragni. Quale sarà il prossimo look originale e trendy che farà sfoggiare al neonato?

