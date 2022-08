Francesca Ferragni si rilassa con Edoardo: mamma e figlio coordinati in verde salvia Francesca Ferragni ha condiviso con i follower un tenero ricordo delle vacanze: un momento di relax con il figlio Edoardo e il cane Gabriella.

A cura di Beatrice Manca

Al mare o in città, poco importa: questa è la settimana più pigra dell'anno, in cui uffici e negozi si fermano per le ferie d'agosto e molte famiglie si godono un meritato relax prima di ripartire a settembre. I vip non fanno eccezione: Francesca Ferragni ha condiviso su Instagram un tenero scatto in totale relax mentre è a letto con il figlio Edoardo, nato a giugno, e il cane della Gabriella, in versione baby sitter d'eccezione!

Francesca Ferragni a Milano dopo le vacanze

Francesca Ferragni ha trascorso le vacanze in montagna, in un hotel per famiglie sulle Dolomiti, insieme al futuro marito Riccardo Nicoletti e al figlio neonato Edoardo: per la primissima vacanza i genitori si sono divertiti a scegliere mille tutine colorate per il bebé, complete di scarpine all'uncinetto e occhiali da sole. Ora la famigliola è tornata a Milano, godendosi la quiete di una città semi deserta: la sorella di Chiara Ferragni ha condiviso le foto di un aperitivo "nell'unico bar aperto" della città. Poi ha condiviso con i follower un tenero ricordo della prima vacanza del piccolo Edoardo.

Francesca Ferragni segue il trend "matchy matchy" con Edoardo

Anche Francesca Ferragni ha voluto seguire la moda dei look "matchy-matchy" tra mamma e figlio, ma in versione casual e rilassata: lei indossa una t-shirt verde salvia, mentre il piccolo Edoardo una morbida tutina appena una sfumatura più chiara. La foto è stata scattata durante la vacanza in montagna ma è stata condivisa solo ora, con la didascalia "Viva la mamma!". La dentista e influencer non è l'unica ad amare i look coordinati: la sorella Chiara Ferragni di recente ha condiviso uno scatto in cui lei e la figlia Vittoria sembrano gemelle, mentre Belén Rodriguez ha scelto il total pink per una passeggiata in bici con la piccola Luna Marì. Per non parlare poi dei costumi coordinati di Lorella Boccia e Luce Althea, e chi più ne più ne metta. Di sicuro in casa Ferragnez la moda è molto più che una passione: non vediamo l'ora di scoprire i primi look invernali di Edoardo!