Diletta Leotta va al lavoro struccata e in ciabatte: “Non mi giudicare, sono comoda”

“In radio vengo nature” si è difesa la conduttrice, bonariamente presa in giro dai colleghi per il look. Sotto attacco in particolare un dettaglio: le ciabatte!

Ciabatta sì o ciabatta no, quando si esce di casa? Ormai quello che sembrava un affronto intollerabile al buongusto e alla moda è stato del tutto sdoganato. Anzi: se un tempo erano solo i turisti e i vacanzieri a passeggiare in città in pantofole, ora lo fanno anche influencer e fashion addicted. Segue il trend anche Diletta Leotta, anche se il gesto le è costato caro: i suoi colleghi non hanno potuto fare a meno di prenderla un po' in giro.

Diletta Leotta in versione nature

Anche se le pantofole sono state sdoganate e non sono più un tabù fuori di casa, c'è ancora chi guarda al trend con un po' d'orrore. Dopo il Covid è stato difficile disabituarsi alla comodità che abbiamo sperimentato nelle mura domestiche. Ecco quindi che si è fatta avanti una tendenza davvero inaspettata, abbracciata anche dagli insospettabili. Proprio Chiara Ferragni, influencer e fashion addicted per eccellenza, è stata una delle prime a fare la sua dichiarazione di moda controcorrente e a dire dì alla ciabatta per uscire. Anzi, alle ciabatte con tanto di calzini in bella vista! Come lei tantissime altre.

In elenco anche Diletta Leotta, che in nome della praticità ha indossato un paio di ciabatte per recarsi al lavoro. Non sul campo di calcio, però. La giornalista, infatti, è anche speaker radiofonica. Ha raggiunto gli studi milanesi di Radio 105 per la diretta di 105 Take Away con ai piedi un paio di inconfondibili Yeezy. Quando si parla di ciabatte, sono il must have per eccellenza, quello che ha dato vita alla tendenza virale. Il modello in gomma con la punta aperta, copiatissimo, è frutto della collaborazione tra Adidas e Kanye West.

Sono diventate in poco tempo un vero e proprio fenomeno di costume, un oggetto di culto, avvistato ai piedi di Kim Kardashian e Billie Eilish, per fare solo due nomi che hanno contribuito al loro successo globale. Le ciabatte in gomma della conduttrice, però, non sono piaciute a tutti! È stata bonariamente presa in giro dai colleghi: "Ma tu sei Diletta Leotta, una delle donne più belle". Lei ha risposto a tono difendendo la sua scelta di stile: "Ma che vuoi, ma non mi giudicare! Sono venuta comoda" ha risposto. E ha anche raccontato, infastidita, di una signora che l'ha criticata quando l'ha vista per strada struccata: "Mi ha fatto un video dicendo che ero bruttissima. Ma io in radio vengo nature!".