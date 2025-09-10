Il look back to work di Diletta Leotta è casual (e nasconde un messaggio ironico)

Diletta Leotta è tornata a lavoro dopo le vacanze estive e lo ha fatto con un pizzico di ironia: ecco cosa c’è scritto sulla t-shirt che ha indossato negli studi di Radio 105.

Diletta Leotta ha detto definitivamente addio all'estate 2025 ed è ritornata a lavorare. Se fino a qualche ora fa si stava godendo ancora le vacanze in una location alpina da sogno con Loris Karius e la piccola Aria, ora è rientrata a Milano e ha presenziato negli studi di Radio 105, dove ogni mattina conduce il programma 105 Take Away con Daniele Battaglia. Il suo look back to work? È casual ma nasconde un messaggio ironico (e alcuni dettagli iper griffati).

Chi ha firmato la t-shirt crop di Diletta Leotta

Il ritorna a lavoro è traumatico un po' per tutti ma per renderlo più sopportabile basta affrontarlo con un pizzico di ironia, proprio come fatto da Diletta Leotta. Per il primo giorno negli studi di Radio 105 dopo le vacanze la conduttrice ha pensato bene di sfoggiare una t-shirt che nasconde un messaggio divertente (non a caso l'ha lasciata in bella vista nelle foto postate sui social).

Il look back to work di Diletta Leotta

Ha indossato una maglia crop color giallo pastello, la sua particolarità? La scritta sul petto che recita: "Always late but worth the wait", ovvero "Sempre in ritardo ma vale la pena aspettare". A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il capo non è di lusso: viene venduto dal brand Subdued sul web e costa solo 23 euro.

La t–shirt Subdued

Diletta Leotta ama gli accessori di lusso

Nel look back to work di Diletta Leotta non potevano mancare dei dettagli griffati. Innanzitutto ha abbinato la t-shirt crop a un paio di jeans oversize a vita bassa decorati all-over con una stampa trompe-l'œil stagionale con un dettaglio portachiavi: sono firmati Acne Studios e costano 750 euro.

Diletta Leotta con la Birkin bag di Hermès

Nel selfie che si è scattata non appena uscita di casa, inoltre, ha messo in mostra una maxi Birkin bag di Hermès, un modello in pelle nera con chiusure gold che sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a oltre 31.000 euro. La conduttrice ha poi lasciato i capelli sciolti, mettendo in risalto il nuovo look con le extension. In quante prenderanno ispirazione da lei per il ritorno a lavoro?