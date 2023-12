Diletta Leotta in campo col tailleur sparkling: qual è il suo segreto per combattere il freddo Diletta Loetta ha sfoggiato un look in pieno stile natalizio per dare ufficialmente il via alle festività. In quanti sanno che “nascondeva” un piccolo trucco anti-freddo?

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma della piccola Aria lo scorso agosto ma non per questo ha rinunciato al lavoro, anzi, fin dalle prime settimane dopo il parto ha deciso di riprendere a pieno ritmo gli impegni professionali che aveva in programma. Dopo aver trascorso qualche giorno di relax con il compagno Loris Karius e la figlia, lo scorso weekend è volata a Torino per seguire la partita Juventus-Napoli per Dazn. Complice il fatto che proprio in quella giornata cominciavano ufficialmente le feste natalizie, ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo look "a tema". Sui social ha poi rivelato il piccolo "trucco" di cui si serve regolarmente per combattere il freddo quando è in campo.

Il look sparkling di Diletta Leotta

Tradizione vuole che l'8 dicembre si dia ufficialmente il via alle feste di Natale e Diletta Leotta ne ha approfittato per sfoggiare il suo primo look a tema di stagione. Per seguire l'attesa partita tra Juventus e Napoli ha scelto di puntare tutto sull'effetto sparkling, un vero e proprio must di questo periodo dell'anno. Sotto consiglio dello stylist Nicolò Grossi, ha sfoggiato un tailleur super glamour firmato Twentyfourhaitch, un modello grigio con pantaloni palazzo e giacca lunga e monopetto coordinata, quest'ultima portata con sopra un cinturone silver che l'ha resa avvitata. La particolarità del completo? È decorato con dei micro cristalli all-over che hanno aggiunto un tocco magico al total outfit.

Diletta Leotta in Twentyfourhaitch

Diletta Leotta usa la maglia termica anti-freddo

Per proteggersi dal freddo torinese Diletta Leotta ha usato anche un top a collo alto in tinta e un maxi cappotto di lana coordinato di Simona Corsellini, un modello lungo fino alle caviglie e con le frange sugli orli.

Diletta Leotta con la maglia termica X-Bionic

È stato però sui social che la conduttrice ha rivelato il trucco di cui si serve regolarmente per non soffrire le temperature gelide che spesso è costretta ad affrontare mentre è in campo: tolti top e blazer, è rimasta con indosso una maglia termica total gold firmata X-Bionic. Insomma, è proprio il caso di dire "Diletta Leotta una di noi": in quante prenderanno ispirazione da lei e completeranno i look invernali con questo piccolo dettaglio "anti-freddo" nascosto sotto i top?