Diletta Leotta con il tailleur nero e la cintura di cristalli balla con Michelle Hunziker Le due conduttrici si sono esibite in uno spettacolo nel corso del one-woman show ideato dalla presentatrice svizzera. Diletta Leotta sfoggia un completo total black illuminato dalle applicazione di pietre brillanti sulla vita e sulle maniche.

A cura di Annachiara Gaggino

Diletta Leotta e Michelle Hunziker

Diletta Leotta si traveste da Barbie per il suo intervento a Michelle Impossible & Friends. La presentatrice di DAZN ha preso parte alla seconda puntata del varietà della conduttrice di origini svizzere affiancandola in un monologo sulla parità di genere seguito da un remake della canzone Barbie Girl degli Aqua. Niente rosa però per la conduttrice di DAZN che sceglie di interpretare una diversa versione della famosa bambola Mattel, protagonista della pellicola campione di incassi che ha conquistato le sale cinematografiche quest'estate; si potrebbe dire un Barbie core rivisitato.

Diletta Leotta

Il look sparkling di Diletta Leotta

Per il suo debutto come show girl, cantante e ballerina la conduttrice sportiva ha scelto di indossare un tailleur nero caratterizzato da dettagli vistosi e brillanti. A vestire Diletta Leotta per questa apparizione televisiva è stato il marchio Retrofête un brand newyorkese che si ispira ai look scintillanti dei decenni passati. Per la sua esibizione la trentaduenne ha sfoggiato un paio di pantaloni dal taglio sartoriale, leggermente a svasati, caratterizzati da una decorazione intrecciata di cristalli in vita da 915 euro.

Diletta Leotta

Il blazer abbinato presentava gli stessi decori brillanti sul bordo delle maniche, mentre il taglio crop metteva in mostra l'addome scolpito di Diletta Leotta, torna in forma smagliate dopo la recente gravidanza. La giacca da 915 euro con il bavero a lancia era chiusa sul davanti da un bottone, che richiamava il decoro presente sul resto dell'outfit. Un'esibizione sparkling quella delle due presentatrici, Michelle Hunziker non si è fatta mancare il luccichio scegliendo un minidress senza spalline, impreziosito da applicazione di cristalli e un vistoso e luminoso collier.

Diletta Leotta durante l'esibizione