Diletta Leotta chiude le feste con le paillettes multicolor: quanto costa il look sparkling

I look di paillettes sono solo per Natale? Non proprio e a dimostrarlo è stata Diletta Leotta, che ha chiuso le feste con un completo sparkling multicolor.

Chi ha detto che i look scintillanti sono riservati esclusivamente alle feste di fine anno? Diletta Leotta ha dimostrato che si rivelano perfetti anche per le "comuni" giornate invernali, soprattutto durante gli eventi speciali. Ieri, infatti, in occasione della puntata pre-Epifania del suo programma Fuoriclasse, ha deciso di puntare tutto sull'effetto sparkling, apparendo sofisticata e chic alla vigilia della fine delle feste: ecco chi ha firmato (e quanto costa) il sensuale outfit di paillettes multicolor.

Chi ha firmato il completo di paillettes di Diletta Leotta

Diletta Leotta è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo le feste di Natale trascorse tra location esotiche e viaggi sulla neve in compagnia di Loris Karius e Aria. Complice il fatto che il campionato di serie A si è preso solo pochissimi giorni di pausa nelle ultime due settimane, anche ieri sera la conduttrice ha dovuto seguire i match dagli studi milanesi di Dazn, dove da diversi mesi è al timone di Fuoriclasse.

Il look di paillettes di Diletta Leotta

Dopo i bikini che hanno esaltato il pancino e la tuta leopardata di Capodanno, ora ha scelto un look premaman tutt'altro che tradizionale. Sebbene le feste siano quasi arrivate al termine, ha deciso di puntare sullo sparkling, brillando con un completo di paillettes multicolor. Seguita dal fidato stylist Nicolò Grossi, si è affidata alla Maison Missoni, che di recente ha firmato spesso i suoi outfit da palcoscenico.

Diletta Leotta in Missoni

I look sparkling sono perfetti per l'inverno

Per la prima puntata del 2026 di Fuoriclasse Diletta Leotta ha puntato tutto sulle paillettes multicolor, dando prova del fatto che si riveleranno perfette anche quando le feste saranno finite. Per essere precisi, ha scelto un completo di Missoni composto da minigonna aderente e a vita alta da 579 euro e giacca over doppiopetto da 2.290 euro (che ha portato sbottonata, rivelando un top nero scollato).

Giacca Missoni

Per completare il tutto ha optato per un paio di collant velatissimi e dei sandali rosso fuoco col tacco a spillo di Casadei (coordinati alla manicure). Non è mancato un ulteriore tocco scintillante con una serie di gioielli di Aurea Collection. Capelli sciolti e lisci, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Diletta è una futura mamma meravigliosa e glamour.