Delia Duran al GF Vip 6: nella puntata sull’amore libero coroncina da principessa e scarpe griffate

Per la 38esima puntata del GF Vip 6 Delia Duran ha scelto un minidress rosa completato con accessori griffati: sandali Valentino e bracciale Cartier. Sulla testa maxi cerchietto gioiello da principessa.

Chi sceglierà Alex Belli: Delia Duran o Soleil Stasi? Il triangolo amoroso che si è venuto a creare all'interno della Casa del GF Vip 6 continua ad appassionare i telespettatori, che seguono la vicenda in attesa di scoprire come andrà a finire, una volta concluso in reality. Al momento l'attore si trova fuori dalla Casa, mentre le due donne stanno convivendo con non poche difficoltà iniziali. Sono due persone molto diverse, anche nel modo di vestire. Stranamente nella 36esima puntata avevano sfoggiato un look simile, entrambe in nero e con fermaglio gioielli, mentre il 28 gennaio hanno ripreso a differenziarsi in modo evidente.

Delia Duran è entrata a sorpresa nel Gf Vip 6 come concorrente, lasciando tutti senza parole, soprattutto Soleil Stasi. Le due avevano avuto già modo di confrontarsi faccia a faccia in precedenza. La compagna di Alex Belli era entrata in Casa per guardarla negli occhi e chiarire alcuni comportamenti. Ora, invece, si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto, davanti agli occhi curiosissimi del telespettatori. La modella venezuelana ancora prima di debuttare come concorrente ufficiale, si era fatta riconoscere per i suoi look griffati, con scarpe e accessori di lusso.

In occasione di un confronto col marito spiccava al polso di Delia un bracciale Cartier da oltre 7 mila euro, in oro rosa. L'iconica creazione della Maison (Juste Un Clou, "solo un chiodo") spopola tra le celebrities. L'abbiamo tra l'altro vista anche al braccio di Alex Belli dentro la Casa, ma nella variante in oro giallo. La modella ha nuovamente sfoggiato lo stesso gioiello in occasione della 38esima puntata, abbinandolo a un altro bracciale già visto. Si tratta di un bracciale a serpente, avvolto intorno al braccio: è lo stesso scelto per il suo ingresso nel reality, fatto con un sinuoso abito celeste monospalla, con catene e maxi spacco.

Delia Duran ha indossato un minidress rosa abbinato a scarpe griffate. Si tratta di un modello monospalla di Hervé Léger. A completare l'outfit, i sandali Rockstud di Valentino con borchie: sul sito della Maison costano 760 euro. In passato lo stesso modello era stato calzato dalla ‘rivale in amore' Soleil Stasi, ma nella variante in pelle nera. Ovviamente le Rockstud sono amatissime anche al di fuori della Casa del Grande Fratello. Per esempio le ha indossate Paris Hilton per il suo addio al nubilato a Las Vegas. Ad attirare l'attenzione è stato anche il maxi cerchietto gioiello sfoggiato dalla Duran: impossibile passare inosservate!