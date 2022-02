Dargen D’Amico svela perché indossa sempre gli occhiali scuri: “Non è necessario far vedere tutto” Al Festival di Sanremo tutti hanno notato gli occhiali da sole di Dargen D’Amico che in realtà li indossa sempre, di giorno e di notte, per un motivo ben preciso.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo è finito da più di una settimana ma i Big in gara continuano a far parlare di loro, della loro musica e dei loro look. Mai come quest'anno infatti i cantanti hanno sfoggiato dettagli di stile eccentrici e originali, dalla bandiera del Giappone di Patti Pravo alla collana NFT di Highsnob. Non è passato inosservato neanche Dargen D'Amico perennemente con gli occhiali da sole, la sua firma di stile: il rapper e dj li indossa praticamente sempre, di giorno e di sera. In molti si sono chiesti il motivo, e l'artista ha finalmente sciolto il mistero ospite del salotto di Mara Venier, Domenica In.

Dargen D’Amico

Dargen D'Amico ospite di Mara Venier

Dargen D'Amico è stato ospite di Mara Venier insieme ad altri giovani talenti che hanno spopolato a Sanremo come Tananai, Rkomi e Michele Bravi. Il brano in gara di D'Amico, Dove si balla, è già una hit e ha conquistato anche la celebre conduttrice televisiva, che la scorsa settimana aveva scherzato con il produttore musicale proponendogli di rivedersi a Milano. Mara Venier aveva parlato anche dei famosi occhiali, chiedendo al produttore musicale di togliergli, ma lui si era tirato indietro "Lo faccio in privato". Zia Mara, come la chiamano ormai i fan, non aveva voluto insistere ma aveva "sbirciato" dietro le lenti scure: "Ha gli occhi belli…"

Dargen D’amico in Federico Cina

Perché Dargen D'Amico porta sempre gli occhiali da sole

A una settimana di distanza, Dargen D'Amico è tornato ospite del salotto di Mara Venier e ha finalmente svelato il motivo per cui porta sempre gli occhiali scuri: "Non credo che sia necessario far vedere tutto. Per molti stare sui social diventa un'ossessione, sempre a controllare quanti like, quanti follower. Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare tutto di sé e se posso evitarmi questo disturbo preferisco…". Il rapper ha sempre detto che gli occhiali sono il suo segno distintivo, ma al contrario: lo si riconosce solo quando li indossa. Nel frattempo però ha promesso a "zia Mara" di fare un'eccezione solo per lei, lontano dalle telecamere.