Damiano dei Maneskin con la t-shirt di Playboy: i crop top da uomo non sono più un tabù Chi ha detto che le t-shirt e i top crop sono solo per donne? Damiano David dei Maneskin è solo l’ultimo ad aver sdoganato questo tabù: per una serata a Los Angeles ha lasciato l’ombelico in vista, rilanciando il brand Playboy, simbolo degli anni 2000.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin continuano a conquistare il mondo con il loro rock: attualmente sono in America alle prese col RUSH! World Tour e riescono a registrare il sold-out a ogni tappa, a prova del fatto che non hanno assolutamente rivali in fatto di talento e grinta. Li avevamo lasciati in Tennessee in versione western, ora li ritroviamo a Los Angeles mentre si godono il post-concerto in un nightclub della "città degli angeli". Se da un lato la bassista Victoria si è trasformata in una deejay, dall'altro Damiano David ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion: ecco il nuovo look in stile anni 2000 che di sicuro diventerà imitatissimo nelle prossime settimane.

Il ritorno del brand Playboy

Ricordate il brand Playboy, quello che col suo coniglietto ispirato al logo della nota rivista erotica omonima ha letteralmente spopolato negli anni 2000? Grazie a Damiano dei Maneskin probabilmente ritornerà in voga a breve. Poco dopo il concerto tenutosi a Los Angeles ieri sera, il cantante si è scatenato in un club locale insieme a Victoria De Angelis (che ne ha approfittato per rivelare il suo talento da dj) e lo ha fatto in una insolita versione casual. Niente abiti di pelle, gonne dall'animo genderless o completi con giacca e pantaloni, ha preferito abbinare un paio di jeans over a vita bassa a una t-shirt rossa di Playboy. Per completare il tutto ha scelto un altro accessorio in pieno stile 2000: il cintuore di pelle con la fibbia metallica a forma di D di Diesel.

Damiano con la t–shirt crop

Damiano David contro i tabù

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look "da nightclub" di Damiano David dei Maneskin? Ha indossato la t-shirt corta con una certa nonchalance, lasciando in bella vista sia gli addominali scolpiti che i numerosi tatuaggi intorno all'ombelico.

Damiano in Playboy

Così facendo, è riuscito a sdoganare un tabù: i crop top non sono solo per donne ma vanno benissimo anche per gli uomini che vogliono seguire il trend della moda genderless. Damiano ha ampiamente dimostrato di amare questa mania contemporanea e prima di lui a seguire la tendenza era stato anche l'amico e collega Mahmood. In quanti seguiranno il loro esempio anche nella "normale" quotidianità?