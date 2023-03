Cristina Scuccia torna a esibirsi senza l’abito da suora: canta il nuovo singolo in tailleur bianco A Verissimo Cristina Scuccia ha cantato il suo nuovo singolo, che segna l’inizio di una nuova vita. Ha abbandonato la vita da suora per dedicarsi alla musica.

A cura di Giusy Dente

Cristina Scuccia è tornata nel programma che ha segnato pubblicamente l'inizio della sua nuova vita. A novembre, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, aveva annunciato di aver lasciato la vita religiosa, di aver detto addio a velo e tonaca e di essersi trasferita in Spagna, per lavorare come cameriera. In effetti quella che il pubblico aveva conosciuto come Suor Cristina era assente dalle scene da un po', nessuno sapeva di questa drastica decisione. La scelta di cambiare vita è stata il frutto di un percorso di evoluzione e crescita, una scelta difficile e coraggiosa, fatta in nome della felicità. Una felicità che nel suo caso, ha molto a che vedere con la musica. Proprio nello studio di Verissimo, Cristina Scuccia è tornata a distanza quattro mesi per presentare la sua nuova canzone.

Cristina Scuccia si racconta a Verissimo

Cristina Scuccia è tornata a Verissimo per raccontare di questa nuova fase della sua vita. Si sta dedicando a se stessa, al raggiungimento della felicita, alla scoperta reale di sé, senza rinnegare il passato e la precedente vita da suora. La 34enne ha diversi progetti nel mondo dello spettacolo. È nel cast de L'Isola dei Famosi, dunque presto partirà per un'avventura in Honduras. Ma la sua priorità è la musica. "La felicità è una direzione" il titolo del suo nuovo singolo, il brano uscito il 17 marzo che segna la sua nuova vita e che racchiude un messaggio per lei molto importante.

L'esibizione di Cristina Scuccia col tailleur bianco

Dopo aver chiacchierato con Silvia Toffanin, Cristina Scuccia si è esibita nello studio di Verissimo. Ha cantato per il pubblico e i telespettatori il suo nuovo brano, una canzone che già nel titolo racchiude un messaggio importante per lei. In "La felicità è una direzione" la ex suora mette in musica il suo bisogno di cercare la felicità. È un inno che incoraggia a seguire il proprio cuore, senza aver paura di intraprendere dei percorsi diversi e di cambiare strada.

Per l'esibizione, assieme a ballerini professionsiti, la cantante ha scelto un look candido. Cristina Scuccia ha puntato su un tailleur total white composto da maxi blazer impreziosito da cristalli sul rever e pantaloni palazzo. Ha completato l'outfit con un body a costine trasparente sul décolleté e scarpe ricoperte di dettagli scintillanti.