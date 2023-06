Cristina Chiabotto torna in tv: dal tailleur fucsia alla gonna di cristalli, i look per il GialappaShow Cristina Chiabotto è stata la grande protagonista della terza puntata del GialappaShow, programma in cui ha ricoperto i panni di “conduttrice per una notte”. Ecco cosa ha indossato per il suo ritorno in tv dopo diversi anni di pausa.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo del GialappaShow, il nuovo programma di TV8 che riprende il format di Mai dire, mixando comicità e satira. Ad affiancare la Gialappa's Band e il Mago Forest sul palco c'è una conduttrice diversa per ogni puntata: dopo Paola Di Benedetto e Melissa Satta, ieri è stato il turno di Cristina Chiabotto. Frizzante, ironica e glamour: è stata la sua prima volta in tv dopo essere diventata mamma di Luce e Sofia e, a giudicare dai giudizi del pubblico, non ha deluso le aspettative. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Cristina Chiabotto in velluto rosa

Da sempre considerata un'indiscussa icona di bellezza (ha infatti vinto Miss Italia nel 2004), negli anni Cristina Chiabotto ha dimostrato di vantare anche un animo fashion e glamour. Sul palco del GialappaShow ha sfoggiato due diversi look, entrambi ispirati alle tendenze più in voga del momento. La prima apparizione sul palco è stata in versione mannish con un tailleur di velluto fucsia, un modello con pantaloni alla caviglia e blazer over e monopetto. A completare il tutto non potevano mancare i tacchi, per la precisione un paio di décolleté nude.

Il secondo look della serata

Il look gioiello di Cristina Chiabotto

Il secondo look di Cristina è stato invece all'insegna degli scintillii: ha abbinato un top strapless total black a una minigonna aderente e a vita alta tempestata di cristalli silver.

Cristina Chiabotto con la gonna di cristalli

Anche qui non è mancata la giacca oversize e le scarpe col tacco, per la precisione delle slingback gioiello con la punta argentata. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up sui toni del rosa e sorriso stampato sulle labbra: Cristina ha convinto davvero tutti, tanto che in molti non hanno potuto fare a meno di chiederle quando ha intenzione di tornare in tv definitivamente.