Cristina Scuccia torna a Verissimo: addio abiti da suora, ora indossa pantaloni e camicia oversize Cristina Scuccia è tornata in tv sul palco di Verissimo. Sono lontani i tempi in cui indossava il saio da suora, oggi è trendy con tacchi a spillo, pantaloni e camicia oversize.

A cura di Valeria Paglionico

Da una settimana a questa parte non si fa altro che parlare di Cristina Scuccia, la ex suora tornata in tv in una versione irriconoscibile. Nel 2014 aveva vinto The Voice of Italy, sorprendendo tutti non solo col suo talento ma anche con gli abiti monacali indossati sul palco. Negli anni successivi ha poi partecipato a Ballando con le Stelle, esibendosi in prima serata senza mai rinunciare al saio e al velo sul capo. Oggi però le cose sono cambiate: dopo 15 anni ha abbandonato l'ordine delle orsoline, lasciandosi alle spalle la vita da suora. Lo scorso weekend è tornata a Verissimo e, intervistata da Silvia Toffanin, ha spiegato di essere pronta per tornare a cantare.

Il look trendy di suor Cristina

L'avevamo lasciata irriconoscibile in rosso sul palco di Verissimo, oggi ritroviamo la ex suor Cristina ancora una volta su Canale 5 ma in una nuova versione super trendy. Domenica pomeriggio è stata intervistata da Silvia Toffanin e per l'occasione ha puntato su un look fashion e colorato. Ha infatti esaltato le gambe snelle con un paio di pantaloni neri, un modello classico a vita alta e leggermente a zampa, l'ha abbinato a una camicia oversize turchese acceso. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'ha portata all'interno dei pantaloni solo per metà, aggiungendo un tocco sbarazzino e spensierato all'outfit pomeridiano.

Cristina Scuccia con la camicia oversize

Cristina Scuccia in tv coi tacchi a spillo

Non ha rinunciato a dei super glamour tacchi a spillo, per la precisione dei décolleté neri altissimi, mentre per quanto riguarda i gioielli ha optato per dei cerchi argentati dalla forma irregolare. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci e ha esaltato gli occhi con una linea di eye-liner molto marcata. Insomma, sono lontani i tempi in cui Cristina Scuccia indossava gli abiti da suora, ora ama seguire le mode più gettonate di stagione, apparendo in tv come una vera e propria diva. Tra i suoi progetti futuri ci sarà il ritorno sul palco nei panni di cantante?