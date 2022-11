Suor Cristina dal saio al tailleur rosso fuoco: la trasformazione in tv Ricordate Suor Cristina? Ieri è stata tra le ospiti di Verissimo e ha raccontato della sua nuova vita lontana dall’ordine delle Orsoline. Oggi si fa chiamare semplicemente Cristina Scuccia, fa la cantante e veste glamour in total red.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Suor Cristina, alias Cristina Scuccia? Era il 2014 quando partecipò e trionfò a The Voice of Italy al fianco di J-Ax, lasciando tutti senza parole con la sua grinta. All'epoca si esibiva col tradizionale abito religioso, il velo sul capo e la croce sul petto e non esitava a parlare con orgoglio della sua vocazione. Oggi però le cose sono cambiate: dopo 15 anni ha abbandonato l'ordine delle Orsoline a e ha seguito la sua passione per la musica. Ieri pomeriggio è stata tra le protagoniste di Verissimo, dove intervistata da Silvia Toffanin ha raccontato della sua "nuova vita". Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? È cambiata in modo drastico, tanto da sembrare un'altra persona.

Com'è cambiata Suor Cristina

Oggi si fa chiamare semplicemente Cristina Scuccia ma guarda il suo percorso con un profondo senso di gratitudine, consapevole del fatto che il cambiamento è un segno di coraggio e di evoluzione non sempre semplice da affrontare. Non ha avuto paura di ascoltare il suo cuore ed è per questo che ha abbandonato la vita monastica per darsi animo e corpo alla musica.

Suor Cristina a The Voice nel 2014

Niente più occhiali da vista tondi, saio e capo coperto: a Verissimo ha lasciato tutti senza parole col suo nuovo look. Oggi la ex suora porta i capelli lunghi e lisci, sfoggia un make-up curato nei minimi dettagli e segue i trend più gettonati di stagione.

Suor Cristina a Ballando con le stelle nel 2019

Cristina Scuccia in rosso fuoco a Verissimo

Cosa ha indossato Cristina Scuccia per il ritorno in tv dopo l'addio alla vita monastica? Ha seguito il trend dei look total red sfoggiando un tailleur elegante e bon-ton. Ha abbinato giacca avvitata e pantaloni a sigaretta a un top di seta in tinta, completando il tutto con un paio di vertiginosi tacchi a spillo color nude e a degli orecchini a cerchio dorati.

Cristina Scuccia in rosso a Verissimo

Niente scollature o dettagli audaci, ha preferito qualcosa di rigoroso ma allo stesso tempo glamour, osando semplicemente con il colore, il rosso fuoco, una tinta vitaminica e d'impatto perfetta per raccontare della drastica evoluzione. Ora l'ex Suor Cristina è destinata a diventare una diva della tv?