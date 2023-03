A Verissimo Cristina Scuccia canta il suo brano, poi il racconto: “Sono felice. L’amore? Arriverà” Ospite di Verissimo nella puntata del 19 marzo, Cristina Scuccia ha parlato della sua nuova vita, dalla passione per la musica all’amore per la famiglia. Solo qualche giorno fa ha pubblicato il suo primo brano, “La felicità è una direzione”, e si è esibita nello studio di Silvia Toffanin.

A cura di Elisabetta Murina

Cristina Scuccia è ospite di Verissimo nella puntata di domenica 19 marzo. L'ex Suor Cristina ha tolto il velo e ha cambiato radicalmente vita, scegliendo di dedicarsi alla sua passione per la musica. Solo due giorni fa infatti ha pubblicato il primo brano, La felicita è una direzione. A Silvia Toffanin ha raccontato della sua nuova carriera e della famiglia a cui è molto legata.

La famiglia di Cristina Scuccia

L'artista, nel salotto di Verissimo, ha parlato della sua famiglia a cui è molto legata. Ha ricevuto un videomessaggio della madre, che si è detta orgogliosa di lei, e ha ricordato il padre Biagio scomparso diversi anni fa, proprio in occasione della Festa del Papà che si celebra oggi. Presto poi diventerà anche zia per la terza volta di un maschietto: "I bambini mi piacciono molto".

Ora Cristina Scuccia vive ancora a Madrid, ma non lavora più lì come cameriera. È un periodo particolarmente felice della sua vita, anche grazie alla musica: "Adesso sono felice e sto bene. Ho lavorato tantissimo e il mio passato fa parte di me. In questi mesi tantissimi religiosi mi hanno scritto e mi fa piacere. Lasciare non è stato un passaggio facile". Poi ha parlato dell'amore e della possibile presenza di un uomo nella sua vita: "Sono io che non do proprio la possibilità, sono nella fase della vita in cui è il mio tempo e me lo godo tutto. Arriverà".

Il ritorno alla musica dopo aver tolto il velo

Cristina Scuccia ha pubblicato il suo primo singolo, La felicità è una direzione, lo scorso 17 marzo. Si tratta di un ritorno alla musica a tempo pieno, dopo la vittoria alla seconda edizione di The Voice of Italy e dopo un periodo passato a lavorare in Spagna come cameriera. Il videoclip del brano uscirà il prossimo 22 marzo e, nel frattempo, la cantante ha raccontato a Silvia Toffanin cosa significa per lei questo brano e che cosa è la felicità nella sua vita: "Ho amato il concetto in sè, il titolo mi rispecchia. Io non sono mai pienamente felice perché dentro di me c'è sempre quella cosa di non accontentarmi mai che mi spinge a fare di più e a cercare la felicità". Poi l'esibizione nello studio di Verissimo.