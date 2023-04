Ex Suor Cristina accusata di essere troppo sexy: “Mi diverto come una bimba, per me è tutto nuovo” Dopo essere finita nel mirino delle critiche di essere “troppo sexy per essere un’ex suora” nel videoclip del suo primo singolo, Cristina Scuccia racconta tutta l’emozione che sta attraversando la sua nuova vita, dove c’è musica ma non solo. Sarebbe in partenza per L’Isola dei Famosi.

A cura di Giulia Turco

Cristina Scuccia è l’ex Suor Cristina che, dopo essersi spogliata dal velo, dovrebbe presto prepararsi a volare in Honduras come con corrente de L’Isola dei Famosi. Al via da lunedì 17 aprile, la nuova edizione del reality dovrebbe averla ormai per certo tra i suoi componenti del cast. Nel frattempo Cristina non ha perso tempo a far conoscere la sua nuova immagine pubblica, con diverse interviste televisive e il lancio di un nuovo singolo, che le è costato già diverse critiche.

Cristina Scuccia racconta com'è stato registrare il suo primo videoclip

A costarle le accuse è, in particolare, il videoclip registrato per il suo primo singolo ‘La felicità è una direzione’. Nel video Cristina, che nel 2014 vinse la prima edizione di The Voice, balla e si lascia andare alla musica con trasporto. Diversi utenti hanno preso di mira i suoi post sui social, sollevando polemiche a riguardo: “Troppo sexy per essere un’ex suora”, è accusa che le rivolgono. Nessuna replica sui social da parte della cantante che, intervenuta ai microfoni di Open Space Radio, racconta com’è stato vestire i panni della diva nel suo primo video: “Mi sono divertita, mi sentivo come una bambina alle prese con i vestiti e le scarpe con il tacco della mamma, per me era come un gioco, è tutto nuovo”. In radio anticipa che sta lavorando anche ad un brano in spagnolo e che ha tutta l'intenzione di portare le sue hit in live, in giro per l'Italia.

La replica alle accuse di essere troppo sexy

Poche ore prima in un’intervista a Repubblica, Suor Cristina aveva replicato alle accuse rispetto al videoclip: “Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare", si è sfogata. Per lei l’unico giudizio che conta davvero è quello del Signore, come specifica al quotidiano. Non ha mai perso infatti la sua fede, nonostante abbia tolto il velo. Poi conclude “A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa”.