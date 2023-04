“Cristina Scuccia, l’ex suora, è fidanzata”: parla una compaesana Cristina Scuccia, meglio conosciuta come l’ex suor Cristina, avrebbe un compagno. Lo sostiene una compaesana che ha inviato una segnalazione a proposito del legame sentimentale che starebbe vivendo la nuova concorrente dell’Isola dei famosi.

A cura di Stefania Rocco

Cristina Scuccia, fino a qualche mese fa conosciuta come suor Cristina, sarebbe fidanzata. Lo sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha raccolto le dichiarazioni di una compaesana secondo la quale la concorrente dell’Isola dei famosi sarebbe sentimentalmente legata a un uomo ignoto.

“Cristina Scuccia è fidanzata, in paese lo sanno tutti”

Marzano ha condiviso tra le sue Instagram stories un messaggio che fa proprio riferimento alla situazione sentimentale di suor Cristina. “Cristina Scuccia, l’ex suora, è fidanzata. In paese lo sanno in molti”. Cristina, invece, ha dichiarato in più occasioni di essere single e di volere restare concentrata soprattutto sulla sua musica. Proprio le sue doti musicali, nel 2014, le avevano consentito di partecipare a The Voice Italia, programma che la vide trionfare mentre era ancora una suora e che aveva reso nota la sua passione per la musica.

Cristina Scuccia: “Sono single”

Ma le dichiarazioni della compaesana si scontrano con quanto Cristina aveva dichiarato quando, in una recente intervista, aveva ammesso di essere ancora single: “Sono in una fase della mia vita in cui mi sto prendendo del tempo solo per me e me lo godo tutto. Io, la musica, la famiglia e gli amici, credo ci siano delle tappe e un amore… arriverà, se sarà quello giusto arriverà. Intanto delle persone provano ad avvicinarsi…”. Proprio in queste ore, Cristina è sbarcata in Honduras dove, a partire da lunedì’ 17 aprile, parteciperà all’edizione 2023 dell’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Cristina è alla sua prima esperienza in un reality show ma non a digiuno di televisione. Proprio la tv l’aveva lanciata nel 2014. A distanza di diversi anni da quel momento, è arrivata la decisione di spogliarsi del velo e di abbracciare la vita da laica. E magari anche un primo amore.