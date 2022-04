Cristina Marino sempre più audace: abbina gli shorts in pelle agli stivali con la punta in metallo Anche in primavera Cristina Marino non rinuncia a un tocco di pelle nei suoi look e dettagli rock. Anzi, mostra che i texani sono ancora le scarpe più cool della stagione.

A cura di Beatrice Manca

Stivali texani, dettagli metal, camicia militare e shorts in pelle: Cristina Marino non è proprio tipo da "floreale a primavera". L'attrice e influencer, moglie di Luca Argentero, è una vera trend setter e ha conquistato i follower con uno stile deciso e sensuale, con dettagli rock. Dai completi in pelle ai top a rete, ogni scelta di look fa centro: per la primavera ha lasciato da parte abiti romantici e bon ton per sfoggiare un look "militare" con camperos e hot pants griffati.

Lo stile rock di Cristina Marino

Cristina Marino ha spiegato in un'intervista a Fanpage.it che il suo stile è semplice e un po' androgino: "Mi piace la donna un po' mascolina. Mi piace molto la pelle, mi piacciono gli anfibi: sono molto pratica e il nero ovviamente è il colore dominante". Anche in primavera non rinuncia a un tocco di pelle e dettagli rock. Su Instagram ha incantato i follower con un outfit griffato e audace: ha abbinato una camicia militare con le mostrine agli hot pants in pelle neri, uno dei must have della stagione. La camicia dal taglio maschile è firmata Saint Laurent appartiene alle collezioni passate ed è sold out: sui siti di resell si trova in vendita a 720 euro.

Camicia Saint Laurent via Lyst

Cristina Marino rilancia i texani per la primavera 2022

Ma il pezzo forte del look sono gli stivali texani corti alla caviglia: si tratta di un modello di Balenciaga delle collezioni passate, in pelle goffrata e dettagli metal. Non sono più disponibili nei negozi, ma si trovano in vendita sugli e-commerce al prezzo di 1.312 euro.

Gli stivali di Cristina Marino sono firmati Balenciaga. Foto via Outnet

La punta rinforzata è il dettaglio che preferisce, come scrive su Instagram: "Testa alta, punta di ferro". I texani sono tornati protagonisti lo scorso autunno, ma ci faranno compagnia anche in primavera: le varianti da sfoggiare ora sono alla caviglia e si portano rigorosamente con le gambe nude, sotto una gonna longuette, un abito boho o sotto gli shorts, come suggerisce Cristina Marino.