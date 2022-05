Cristina Marino all’Eurovision in total black: gli stivaletti senza punta sono di lusso La moglie di Luca Argentero Cristina Marino è ormai un punto di riferimento per i suoi look sempre audaci che mescolano dettagli maschili e linee sensuali. Senza mai rinunciare a un tocco originale, come gli stivali “aperti” per l’estate.

Per una settimana l'Eurovision Song Contest ha animato Torino, portando artisti e spettatori da tutto il mondo nel capoluogo piemontese. Una grande festa di musica e di stile: sul palco della finale la moda italiana è stata protagonista tra cambi d'abito spettacolari e look da gran sera. Ma il pubblico non è stato da meno: sugli spalti infatti era seduta anche Cristina Marino, attrice e influencer, che per l'occasione ha sfoggiato un look semplice e glamour all'insegna del total black.

Cristina Marino con il top reggiseno all'Eurovision

La moglie di Luca Argentero è ormai un'icona di stile a tutti gli effetti: dalle sfilate alle serate a teatro, ogni look che indossa fa subito tendenza. In un'intervista a Fanpage.it ha dichiarato il suo amore per i look mannish e per il colore nero, a cui non rinuncia neanche ora che l'estate è alle porte. All'Eurovision ha sfoggiato il look perfetto per le serate di fine primavera: ha abbinato un top reggiseno a faccia alla minigonna con lo spacco, completando l'outfit con un blazer boxy nero. L'abbinamento giocava sui contrasti di volume, creando un sensuale effetto vedo-non-vedo!

Cristina Marino all’Eurovision 2022 con stivaletti Louis Vuitton

Cristina Marino sfoggia gli stivaletti con la punta aperta

Il look di Cristina Marino era completato da accessori di lusso: una borsa nera con il manico a catenella, probabilmente Chanel, e un paio di stivaletti molto particolari. Se pensate infatti che la stagione dei boots sia ormai finita (e con le scarpe chiuse se ne riparla a settembre!) Cristina Marino vi farà cambiare idea: le scarpe nere sono infatti aperte in punta, lasciando scoperte le dita dei piedi.

Gli stivaletti di Cristina Marino sono firmati Louis Vuitton

Si tratta di un modello della collezione estiva di Louis Vuitton in pelle di vitello lucida e dettagli in metallo con il logo della Maison. Gli stivaletti Moonlight sono in vendita sul sito del brand a 1.250 euro. La wellness in fluencer ha poi lasciato i capelli biondi sciolti in morbide onde, regalandoci ancora una volta la perfetta ispirazione di stile da sfoggiare a una festa o per una serata fuori!