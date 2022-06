Cristina Chiabotto vicina al parto: al nono mese di gravidanza mostra la pancia in abito premaman Cristina Chiabotto, diventata mamma un anno fa, ha annunciato la seconda gravidanza: è in attesa di una femminuccia e al parto manca ormai davvero poco.

A cura di Giusy Dente

A Pasqua 2021 Cristina Chiabotto era incinta: stava per diventare mamma per la prima volta, Luce Maria sarebbe nata di lì a poco. L'ex Miss Italia ha trascorso anche Pasqua 2022 in dolce attesa: anzi, ha dato la grande notizia ai suoi fan e follower proprio in quel giorno di festa. L'annuncio è arrivato sui social con una foto che la vedeva accanto a un uovo di Pasqua gigante rosa, colore che si è poi rivelato per nulla casuale. Il mese successivo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha infatti detto per la prima volta il sesso del nascituro: sarà una femminuccia.

Cristina Chiabotto mamma bis

Dopo la lunga relazione con l'attore Fabio Fulco, Cristina Chiabotto si è sentimentalmente legata all'imprenditore Marco Roscio, che ha sposato il 21 settembre 2019. Vivono a Torino, in una casa a cui hanno cercato di imprimere, attraverso l'arredamento, qualcosa di loro e della loro storia, rendendola così davvero personale. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta, hanno accolto nelle loro vite Luce Maria. A breve le daranno una sorellina, il cui nome è ancora top secret. L'ex Miss Italia è una donna molto riservata per ciò che riguarda la vita privata, tende a proteggere molto la propria privacy, la quotidianità familiare e sua figlia: non l'ha mai mostrata in volto e tende a non esporla troppo sui social. Anche quando si sono svolti i festeggiamenti per il suo primo Carnevale, l'ha sempre mostrata solo di spalle nelle foto del party messe online.

Cristina Chiabotto in total pink

Dall'annuncio della gravidanza in poi Cristina Chiabotto non si è mostrata molto sui social: tende a usarli più per motivi professionali che privati, condividendo magari shooting fotografici o momenti sul set. Ha voluto però regalare ai follower un dolcissimo scatto che la vede assieme alla piccola Luce Maria, immerse nella natura. La piccola indossa un vestitino bianco con cuoricini, look total pink invece per la mamma, che ha scelto un abito premaman rosa salmone abbinato a comode scarpe da ginnastica e cappello nella stessa nuance. L'abito midi è di Altramoda – Vestirebio e costa 119 euro: è di lino e presenta ampie maniche a 3/4, con balze (su maniche e gonna) che lo rendono ampio e ancora più morbido. La scelta del colore è un omaggio alla bimba che nascerà presto: al parto manca ormai davvero pochissimo. L'ex Miss Italia è al nono mese di gravidanza e in famiglia tutti attendono con impazienza l'arrivo della seconda bambina.