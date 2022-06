Cristina Chiabotto celebra la gravidanza col body piumato: “L’attesa più bella della vita” Cristina Chiabotto è vicina al parto: è al nono mese. Si sta godendo gli ultimi giorni col pancione definendo questo momento “L’attesa più bella della vita”.

A cura di Giusy Dente

Cristina Chiabotto in La Revêche

A Pasqua Cristina Chiabotto ha sorpreso fan e follower con una notizia inaspettata: ha confidato di essere in dolce attesa. L'ex Miss Italia è sposata dal 2019 con l'imprenditore Marco Roscio e nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta: hanno accolto in famiglia Luce Maria. La seconda gravidanza è giunta a pochi mesi di distanza dal parto. La secondogenita nascerà a breve, manca davvero poco al termine dei nove mesi: Cristina Chiabotto ha festeggiato con uno shooting speciale, il suo personale inno alla maternità.

Cristina Chiabotto vicina al parto

I nove mesi di gravidanza sono stati vissuti, da Cristina Chiabotto, con grande riserbo, proprio come aveva fatto l'anno scorso. Lei e il marito non amano stare sotto i riflettori e anche questa volta hanno preferito godersi il momento in famiglia, in intimità, senza troppa esposizione mediatica. Ma l'ex Miss Italia è amatissima, il pubblico la segue e la sostiene da quando la vittoria al concorso di bellezza le ha permesso di cominciare la carriera nel mondo dello spettacolo.

Cristina Chiabotto in La Revêche

Dopo il titolo di "più bella d'Italia" ha fatto tante esperienze televisive, rimanendo nel cuore degli italiani. Proprio perché consapevole di tutto questo affetto, la riservatissima 35enne ha comunque condiviso con piacere alcuni momenti della gravidanza. Dopo aver mostrato la pancia in abito premaman, è stata la volta di un look molto diverso.

Cristina Chiabotto in La Revêche

Cristina Chiabotto mostra la pancia

Al parto manca ormai poco: Cristina Chiabotto è al nono mese di gravidanza. Pur avendo rivelato il sesso del bebè in arrivo, che sarà una femminuccia, il nome è ancora top secret. La 35enne è in un momento davvero unico, che ha definito: "L'attesa più bella della mia vita". Presto avrà tra le sue braccia la sua bambina e ha deciso di godersi questi ultimi giorni col pancione.

in foto: body La Revêche

Eccola quindi nel pieno della sua bellezza, fasciata in un body nero aderente a maniche lunghe con dettagli piumati sull'ampia scollatura a barca che lascia le spalle completamente scoperte. Il body è di La Revêche e costa 265 euro. La maternità ha reso Cristina Chiabotto ancora più radiosa.