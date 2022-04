Cristina Chiabotto annuncia la gravidanza: l’abito premaman nasconde un indizio sul sesso del bebé? Cristina Chiabotto è di nuovo incinta: nella foto in cui annuncia la seconda gravidanza indossa un abito con volant e bottoni che potrebbe essere stato scelto per un motivo preciso.

A cura di Beatrice Manca

Lo scorso anno Cristina Chiabotto trascorreva la Pasqua con il pancione in attesa di conoscere la piccola Luce Maria, nata dalla relazione con Marco Roscio. Un anno dopo, proprio nel giorno di Pasqua, l'ex Miss Italia ha annunciato di essere di nuovo incinta e lo ha fatto in un modo particolare: in un post di Instagram si vede la conduttrice che abbraccia un uovo di Pasqua gigante rosa, mentre la piccola Luce tocca con la manina il pancione della madre. I fan però hanno notato che il primo look premaman potrebbe essere scelto con una precisa intenzione!

Cristina Chiabotto con l'abito premaman romantico

Lo sguardo radioso, l'espressione di gioia che illumina il viso: Cristina Chiabotto brilla di luce propria in questa seconda gravidanza. Solo poche settimane fa festeggiava il primo Carnevale della piccola Luce con una festa a tema Alice nel Paese delle Meraviglie e ora celebra la famiglia che cresce. Per dare il lieto annuncio ai follower, la conduttrice tv ha scelto un abito premaman con taglio impero, bottoni centrali e ampi volanti sul collo e sulle maniche. Ha poi completato il look con un paio di semplici orecchini dorati a cerchio e una catenina al collo, tirando indietro i capelli. In molti si sono chiesti se la scelta del colore non sia causale: il vestito premaman è in un bell'azzurro polvere. Luce avrà un fratellino? O si tratta solo di una scelta di moda, considerando che l'azzurro è tra le tendenze della primavera (e si abbina perfettamente agli occhi della neomamma)?

Cristina Chiabotto e le foto delle due gravidanze

Nelle Instagram stories poi Chiabotto fa il confronto con la Pasqua dello scorso anno, confrontando i due look premaman: crop top nero ricamato per Luce (che sarebbe nata a maggio, pochi mesi dopo), abito celeste per il secondo bebé. La futura mamma nel frattempo ha cambiato acconciatura: porta i capelli più scuri e raccolti e ha scelto un make up in toni rosati. In ogni caso, Cristina Chiabotto è splendida e raggiante di felicità per la famiglia che cresce.