Cristina Chiabotto è incinta di nuovo 11 mesi dopo la nascita di Luce A distanza di meno di un anno dalla nascita della sua prima figlia Luce, Cristina Chiabotto e Marco Roscio stanno per diventare genitori per la seconda volta. L’ex Miss Italia ha annunciato di essere di nuovo incinta.

A cura di Giulia Turco

Cristina Chiabotto è di nuovo incinta, appena 11 mesi dopo la nascita di Luce la prima figlia avuta dall'imprenditore Marco Roscio. Per l'ex Miss Italia si tratta della seconda Pasqua in gravidanza, come ha fatto sapere ai suoi follower con ironia, mostrando il doppio scatto del pancione, Pasqua 2021 e 2022 a confronto. Un annuncio del tutto inaspettato, ma una lieta notizia che va ad arricchire la sua famiglia, che presto salirà a numero 4 di componenti.

La seconda gravidanza di Cristina Chiabotto

La showgirl ha scelto le festività pasquali per dare l'annuncio ai suoi follower. Dallo scatto si intravede già il pancino, dunque si suppone che sia rimasta incinta davvero poche settimane dopo la nascita di Luce Maria. "Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine", spiega.

Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore. Mamma, papa’ e Luce.

La nascita della primogenita Luce

A maggio del 2021 la showgirl aveva annunciato di essere incinta del marito Marco Roscio, sposato nel 2018. Una gravidanza vissuta certamente con più preoccupazione rispetto a quest’ultima, perché Cristina Chiabotto nel frattempo era risultata positiva al Covid. Al sesto merse infatti l’ex Miss Italia aveva condiviso la sua quarantena sui social. L’anno prima, la brutta notizia della nonna della showgirl, colpita dal Covid e scomparsa poco tempo dopo. “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna”, aveva scritto a proposito della nascita di Luce. “Per un’anima che va via, un’anima arriva”.