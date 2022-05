Costa mille euro ma non ripara dalla pioggia: perché tutti parlano dell’ombrello Adidas x Gucci Gucci sta per lanciare sul mercato l’attesa collaborazione con Adidas, ma un oggetto ha sollevato l’ironia del web, tra polemiche e meme: un ombrello…non impermeabile!

A cura di Beatrice Manca

Non si può ancora comprare (bisogna iscriversi alla lista d'attesa) ma è già l'ossessione fashion del momento. Parliamo dell'ombrello Adidas x Gucci, un oggetto diventato virale in pochissime ore. Si tratta di uno degli accessori della collaborazione tra il colosso sportivo e la casa di moda italiana presentata durante la sfilata Gucci Autunno/Inverno 2022-23 alla Milano Fashion Week. La capsule è già materiale da collezionisti, ma c'è un pezzo in particolare che è diventato virale: un ombrello…da sole.

L'ombrello di lusso che non ripara dalla pioggia

Sembra un normale ombrello con il manico rigido, di quelli molto eleganti ma ormai demodé, sostituiti dai modelli compatti con manico retrattile. Il manico termina con una G rovesciata, a mo' di impugnatura, e la tela colorata presenta sia le strisce verdi e rosse tipiche di Gucci che il logo di Adidas. Il prezzo è ovviamente di lusso: 990 euro.

La collaborazione Adidas x Gucci

Per averlo gli appassionati dovranno aspettare ancora un po', ma possono intanto pre ordinarlo e iscriversi nella lista d'attesa, sperando di riceverlo in tempo per Ferragosto. Sì, perché questo accessorio non è pensato per la pioggia, ma per il sole: "Questo articolo non è impermeabile ed è pensato per l'utilizzo come protezione dal sole o per uso decorativo".

Ombrello Adidas x Gucci

Perché l'ombrello Adidas x Gucci è diventato un caso

Nessuno scandalo o provocazione: si tratta di un oggetto di collezione o di un parasole, un oggetto poco usato in Europa ma discretamente popolare in Oriente. Eppure sul mercato cinese le reazioni sono più critiche che entusiaste: secondo un articolo della Bbc, le critiche all'accessorio di lusso sono virali sulla piattaforma Weibo, il principale social cinese. Anche su Twitter e TikTok si moltiplicano i video parodia e i meme: non esattamente la pubblicità sperata a poche settimane dal lancio della collezione Adidas x Gucci. Eppure, in qualche modo, i due brand sono riusciti nel loro intento: hanno fatto parlare dei loro prodotti e sollevato curiosità in vista del 7 giugno, data di uscita della capsule. Del resto, chi può permettersi di investire quella cifra in un ombrello o in un altro accessorio non lo fa per la funzionalità del prodotto o per l'aspetto pratico. Lo fa per una dichiarazione di stile, per la gioia di possedere un raro pezzo da collezione e quindi entrare a far parte di una cerchia di persone "cool". Uno statement, insomma. Scommettiamo che rivedremo questo ombrello al braccio di moltissime star?