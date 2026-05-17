Audemars Piguet x Swatch, gli orologi Royal Pop vengono già rivenduti sul web a oltre mille euro

È finalmente arrivata sul mercato Royal Pop, la collezione di orologi da tasca nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Fuori i negozi si sono create file e risse fin dal momento del lancio e ora gli accessori cult vengono rivenduti sul web a prezzo maggiorato.

Audemars Piguet x Swatch

Ieri, 16 maggio 2026, è finalmente arrivata nei negozi Royal Pop, la collezione di orologi nata dalla collaborazione tra Audemars Piguet e Swatch. Si tratta di una linea inedita e unica nel suo genere, che fonde l'alta gamma dell'azienda svizzera di lusso con l'estetica gioiosa e colorata dell'iconico brand di Nicolas Hayek, il risultato? Otto orologi da tasca proposti in otto diverse combinazioni di colori: Green Eight, Blaue Acht, Lan Ba, Ocho Negro, Huit Blanc, Horenji Hachi, Otto Rosso, Otg Roz. Così come preannunciato sul sito ufficiale Swatch, è possibile acquistarli sono in alcuni negozi selezionati del brand con una precisa limitazione: ogni cliente può comprarne solo uno al giorno e a negozio. Tanto è bastato per spingere migliaia di persone a mettersi in fila fuori gli store fin dalla notte precedente al lancio, cosa che ha generato non pochi momenti di tensione. Ad oggi, inoltre, gli iconici orologi sono già stati messi in vendita sul web a prezzi gonfiati.

Le lunghe file fuori i negozi Swatch

Da Milano a Bologna, da Pescara a Palermo: in tutta Italia fin dalla sera precedente all'arrivo sul mercato della collezione Bioceramic Royal Pop si sono create delle lunghissime code di clienti fuori gli store ufficiali di Swatch. Sono state migliaia le persone che hanno letteralmente "lottato" tra loro e che hanno sfidato la pioggia battente pur accaparrarsi uno degli iconici orologi Swatch e Audemars Piguet.

Collezione Royal Pop

In piazza Gae Aulenti, a Milano, addirittura si è assistito a vere e proprie risse, nate nel momento in cui si era diffusa la voce che gli accessori cult fossero già esauriti. Per "calmare le acque" è stato necessario l'intervento della sicurezza ma le scene di panico sono diventate in pochi minuti virali sui social. L'obiettivo delle persone in coda? Stringere tra le mani un orologio da tasca in edizione limitata che non tornerà mai più sul mercato.

Audemars Piguet x Swatch

Gli orologi Royal Pop vengono già rivenduti a prezzi maggiorati

La "febbre da orologio" non si è fatta sentire solo fuori gli store di Swatch ma anche sul web, dove fin dalle prime ore del mattino di ieri sono comparsi i pezzi della collezione Bioceramic Royal Pop. Qual è il prezzo da pagare per evitare le code infinite e acquistare gli iconici orologi da polso comodamente seduti sul divano? Se il costo ufficiale indicato sul sito del brand è di 385 euro per i modelli "basic" e di 400 euro per i modelli Lan Ba e Otg Roz (in entrambi i casi bisogna aggiungere 45 euro per il laccetto), su eBay, Vinted e le principali piattaforme di reselling si arriva ad almeno 799 euro. Alcuni rivenditori danno anche la possibilità di scegliere il proprio modello e colore preferito ma in questo caso la cifra da sborsare è di 1.100 euro. Insomma, come succede sempre quando vengono lanciate limited edition tanto iconiche, si viene a creare una "follia collettiva" che trasforma gli accessori cult in veri e propri status symbol.