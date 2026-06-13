Il salvagente di Louis Vuitton costa 3400 euro: si compra uno status più che un oggetto

Stare a galla sì, ma con lusso: il salvagente di Louis Vuitton è decorato con l’iconico motivo della Maison e costa 3400 euro (compresa la pompa per gonfiarlo).

Salvagente Monogram Louis Vuitton

Louis Vuitton ha pensato proprio a ogni cosa per questa stagione balneare e ha deciso di griffare davvero tutto l'occorrente per una vacanza che si possa definire realmente fashion. Difatti nella collezione per l'Estate 2026 non trovano posto solo ciabatte, occhiali da sole, teli da mare, bikini. Spicca tra gli accessori per la spiaggia anche un altro oggetto, destinato a far parlare molto di sé. È un salvagente gonfiabile, di quelli che si usano in piscina oppure al mare, per godersi l'acqua in totale tranquillità, senza fare fatica.

Il salvagente non è solo qualcosa per bambini che non sanno nuotare, che hanno paura dell'acqua. È diventato la scusa perfetta per farsi notare e sfoggiare qualcosa di esclusivo, perché ammettiamolo: nessuno ha mai visto il vicino di ombrellone con un salvagente firmato. Ma questa, può essere l'estate giusta.

Salvagente Monogram Louis Vuitton

Quello della Casa di Moda segue molte altre collezioni del brand e infatti ne riprende un elemento grafico fortemente rappresentativo e inconfondibile: l'iconico Monogram. Consiste nelle iniziali LV intrecciate insieme a fiori e simboli geometrici su sfondo marrone. Il logo fu introdotto da Georges Vuitton proprio per fare la guerra alle imitazioni e far capire subito l'originalità della merce.

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Da giorni il salvagente è virale sui social e se ne sta tanto parlando da quando l'oggetto ha fatto la sua trionfale comparsa in un video del rapper Rick Ross, amico di Pharrell Williams (Direttore creativo della linea uomo del brand). Sul sito ufficiale è descritto come impermeabile e resistente ai raggi UV, di dimensioni pari a 120 x 120 x 40 cm, col motivo in trama jacquard e i dettagli color arancione.

A impreziosirlo c'è poi la firma "Louis Vuitton, Malletier, 101 Champs-Élysées": è il riferimento all'indirizzo dello storico store parigino. Il salvagente, dotato di manici, viene venduto insieme a una pompa compatta, per gonfiarlo: il tutto alla modica cifra di 3400 euro. Questo prezzo, ovviamente, non è solo il prezzo dell'oggetto in sé, che si può reperire facilmente ovunque per poche decine di euro.

In questo caso, è un oggetto che ancora prima di caratterizzarsi come dispositivo di salvataggio e di sicurezza, è un accessorio decorativo, per il collezionismo anche. Al di là del valore funzionale in sé, c'è un valore ben più grande, che fa lievitare il prezzo: c'è il marchio, c'è l'appartenenza alla sfera del lusso, c'è l'esclusività. Insomma, c'è uno status symbol.