Cosa mettere nella calza della Befana 2023: 70 regali “mini” in alternativa ai dolci Il 6 gennaio è tradizione regalare ai bambini una calza piena di dolciumi e carbone: e se sorprendessimo le persone a cui vogliamo bene con una catenina, un paio di occhiali da sole o un profumo?

A cura di Beatrice Manca

Calze Ralph Lauren, candela Yankee Candle, occhiali Fielmann, cappello Canada Goose, borsa Moschino, epilatore Braun

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima che le festività natalizie siano ufficialmente finite c'è un'ultima ricorrenza da festeggiare: l'arrivo dell'Epifania. Il 6 gennaio nelle case di molti italiani passa la Befana, la vecchina che a cavallo di una scopa lascia ai bambini una calza piena di dolciumi e un pezzetto di carbone in base a come si sono comportati durante l'anno. Non tutti però, per via di intolleranze alimentari o per una dieta, possono mangiare cioccolato e caramelle: perché allora non far trovare un piccolo regalo nella calza?

I regali "mini" a misura della calza della Befana

L'epifania può essere l'occasione per fare un regalo utile e spiritoso, una piccola coccola per iniziare il 2023 prima del ritorno alla routine. Un dono "piccolo" ma solo nella taglia, perfetto per entrare nella calza appesa al camino. Qualche idea? Un paio di calzettoni, una bottiglia di profumo o un paio di occhiali da sole (sì, sono utilissimi anche d'inverno!). I regali piccoli possono essere molto molto preziosi, come un anello o una catenina per sorprendere qualcuno speciale, se invece cercate una soluzione a piccolo budget puntate su una crema mani o un paio di guanti.

La tradizione della calza della Befana

La parola Befana è una storpiatura del termine "Epifania", parola greca che significa "manifestazione divina". La tradizione della vecchina a cavallo di una scopa invece nasce da un'antica leggenda: mentre i Re Magi cercavano la strada per la capanna di Betlemme chiesero indicazioni a un'anziana donna lungo la strada, chiedendole di accompagnarli. La donna se ne pentì subito dopo e partì con una cesta di doni alla ricerca dei Magi e di Gesù Bambino. Non avendoli trovato decise di regalare i dolci che aveva con sé a tutti i bambini incontrati lungo la strada, dando origine alla tradizione che si ripete il 6 gennaio.