Cosa indossa Gaia nel video con la coreografia virale: il look tribale di Chiamo io Chiami tu Il video di Chiamo io Chiami tu, il brano sanremese di Gaia, è diventato virale grazie alla coreografia firmata da Carlos Diaz Gandia. Cosa ha indossato la cantante per l’ormai iconico balletto? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2025 si è ormai concluso da oltre una settimana ma i cantanti che hanno partecipato alla competizione continuano a spopolare con i loro inediti. Tra i più apprezzati c'è Gaia che, nonostante il 26esimo posto in finale, sta scalando le classifiche con Chiamo io Chiami tu. A contribuire al successo del brano è stato il video che lo ha accompagnato, diventato virale grazie al coreografo Carlos Diaz Gandia. Posizionato dietro la telecamera, quest'ultimo ha aiutato Gaia a ricordare i passi ripentendo il balletto con una serie di originali suoni omeopatici. Cosa ha indossato la cantante nel videoclip?

Il look di Gaia nel video Chiamo io Chiami tu

Nel video di Chiamo io Chiami tu Gaia dialoga con la se stessa bambina tra cavalcate a cavallo, passeggiate all'aperto e coreografie adrenaliniche. Così facendo, ha anticipato il mood di Rosa dei venti, il nuovo album in cui ha voluto raccontare i suoi 20 anni, una fase della vita che sembra non avere direzione, in cui si viene guidati solo dai venti.

Gaia nel video di Chiamo io Chiami tu

A rendere iconico il videoclip non è stato solo il balletto ma anche il look "wild" sfoggiato per riprodurre i passi ormai diventati virali. Seguita dalla stylist Alba Melendo, la cantante ha puntato su stile tribale e gotico, trasformandosi in una moderna Giovanna D'Arco come ha fatto sul palco dell'Ariston. Ha indossato un completo ricoperto di frange di lana di Pecoranera, un modello reggiseno dark e culotte a vita alta sono coordinate, entrambe decorate con dei dread sui toni del grigio.

La cover del brano di Gaia

Gaia con ciglia bianche e capelli bicolor nel video

Niente tacchi, Gaia è rimasta a piedi nudi ma ha completato il look con una serie di gioielli maxi e rigidi di Voodoo jewels e Parts of Four, dalle cavigliere agli anelli, fino ad arrivare al bracciale da palmo firmato Dea Rail: tutti gli accessori hanno reso ancora più selvaggia e tribale la sua immagine.

Bracciale da palmo Dea Rail

I preziosi hanno un preciso significato simbolico: come spiegatoci dalla stylist Alba Melendo "Ci siamo ispirati a personaggi di film, a un mondo post apocalittico. Laccessorio avrà un ruolo molto importante nei look. C’è l'uso del metallico. Diciamo che i metalli sia nei vestiti che negli accessori sono il punto di forza. È una una donna lottatrice, che non ha bisogno di nessuno per sentirsi potente".

Il make-up con ciglia bianche di Gaia

A fare la differenza nell'outfit della coreografia di Chiamo io Chiami tu è stato anche il beauty look. La cantante ha esaltato i profondi occhi azzurri con un originale make-up con mascara bianco, aggiungendo poi un rossetto nude sulle labbra.

I capelli bicolor

Per quanto riguarda i capelli, grazie all'intervento dell'hairstylist Alfredo Cesarano è rimasta fedele all'effetto extra liscio con la fila centrale (che aveva sfoggiato anche a Sanremo) ma rendendo l'acconciatura più originale con delle inedite punte bionde a contrasto.