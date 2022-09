Cosa ha regalato Elettra Lamborghini ad Afrojack per il compleanno Afrojack ha compiuto 35 anni qualche giorno fa ed Elettra Lamborghini gli ha fatto un regalo davvero speciale e sopra le righe: una capretta e un cucciolo di lama. Il motivo della scelta? Lo ha spiegato lei stessa sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, ha compiuto 35 anni qualche giorno fa ed Elettra Lamborghini non ha potuto fare a meno di dedicargli parole dolci e dediche social speciali. Complice l'enorme spazio verde che contraddistingue una delle loro case, la cantante ha pensato bene di fargli un regalo davvero sopra le righe: un capretta e un lama da crescere e allevare. Sebbene all'apparenza possa sembrare una cosa decisamente eccessiva, la verità è che la scelta nasconde un profondo significato simbolico: ecco per quale motivo l'ereditiera ha preferito degli animali ai classici doni da compleanno.

La sorpresa di Elettra Lamborghini per Afrojack

Elettra Lamborghini ha fatto una sorpresa davvero unica ad Afrojack per il suo 35esimo compleanno. Si è armata di benda per gli occhi e ha guidato il marito nella fattoria della loro enorme villa: una volta arrivata di fronte alla zona riservata agli animali lo ha "sbendato", mostrandogli il regalo. Di cosa si tratta? Di due cuccioli, uno di capra, l'altro di lama. In un primo momento il deejay è rimasto un tantino spaesato, poi ha abbracciato la moglie e ha cominciato ad abbracciare e a giocare con i due animali, dando prova di amarli già alla follia.

Afrojack con il lama

Perché Elettra Lamborghini ha regalato un lama e una capra ad Afrojack

Sebbene la scelta di Elettra Lamborghini sia un tantino sopra le righe, in verità nasconde un significato ben preciso. Lo ha spiegato lei stessa sui social, nella didascalia dell'album dedicato al compleanno di Afrojack ha infatti scritto: "Buon compleanno Babby. Amore mio, questo è il mio regalo per te, gli animali hanno un cuore nobile come il tuo e sono grandi amici. Spero che ti facciano sorridere sempre… sono qui per realizzare tutti i tuoi sogni e so che questo era uno dei tuoi. Ti amo". Insomma, il deejay desiderava da sempre i due animali che ha ricevuto in dono ed Elettra ha semplicemente trasformato il suo sogno in realtà, allargando la famiglia con una piccola capretta e con un dolcissimo lama.