Come si tiene in forma Jennifer Aniston: “Sto attenta a ciò che entra nella mia mente” Jennifer Aniston si impegna quotidianamente per preservare la salute del corpo e della mente: è convinta che i due aspetti siano molto connessi.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Aniston

Friends è la serie tv che ha consegnato Jennifer Aniston al successo e all'affetto di milioni di fan nel mondo. Sono passati 17 anni dall'ultima puntata e per l'attrice sembra siano passati solo pochi giorni! Nel tempo ha conservato un aspetto estremamente giovanile, stravolgendo sempre poco la sua immagine. Per esempio, è rimasta fedelissima alla chioma bionda. Certo, qualche capello bianco ha fatto la sua comparsa, ma lei non ha alcun problema a mostrarlo, così come non teme di farsi vedere al naturale, senza make-up. Oggi è una 54enne in forma e in salute, che ogni giorno lavora e si impegna per preservare il benessere del corpo, ma anche quello della mente: e per lei i due aspetti sono strettamente connessi.

Jennifer Aniston diventa imprenditrice

Con una carriera di successo alle spalle in qualità di attrice, stimata e di talento, Jennifer Aniston ha da poco intrapreso una nuova avventura. Essendo da sempre attenta al benessere e alla cura di sé, la 54enne ha messo a punto una linea per capelli, studiata sulla base delle sue esigenze e delle sue esperienze personali. "Tutti i prodotti che ho utilizzato nel corso della mia vita facevano tutti parte della ricerca e dello sviluppo di LolaVie" ha ammesso in una recente intervista a CR Fashion Book, in cui ha spiegato che si è concentrata molto sugli ingredienti e sulle formule. Voleva fortemente una linea incentrata sul naturale e l'ha lanciata solo quando ha sentito di aver raggiunto davvero il massimo del risultato.

E non è tutto. Jennifer Aniston collabora anche con un'azienda di fitness, Pvolve. Lo sport e l'allenamento sono costanti della sua vita, aspetti in cui crede molto e che considera essenziali nella sua routine: le permettono di restare in salute. E in effetti la 54enne vanta una forma smagliante, frutto di tante accortezze e tante attenzioni, che dedica al suo corpo. Questo nuovo metodo si effettua con una serie di attrezzature brevettate ed è basato su tecniche di resistenza, per migliorare il tono muscolare e la forza dell'apparato scheletrico.

I segreti di Jennifer Aniston

Nell'intervista, Jennifer Aniston si è soffermata su quegli aspetto che ritiene fondamentali per conservare a lungo un corpo in forma e in salute. Lei porta avanti uno stile di vita molto sano a 360 gradi: "Bevo molta acqua, mi muovo ogni giorno, cerco di mangiare cibi integrali e freschi e dormo quanto più possibile. Quest'ultima parte è impegnativa per me, ma è così importante. Lo sento quando non mi riposo abbastanza. Oltre a tutto ciò, sto attenta a ciò che lascio entrare nella mia mente".

L'attrice, dunque, è consapevole di quanto la mente influisca poi sul corpo. Ecco perché a volte sente che è necessario staccare la spina da tutto e concentrarsi unicamente su di sé, senza prestare eccessiva attenzione all'esterno: "Il nostro mondo sta davvero attraversando alcune sfide e so che a tutti noi importa molto, ma a volte penso che sia imperativo spegnere il rumore".