Come si tiene in forma Scarlett Johansson: “Sto invecchiando e il mio corpo sta cambiando” L’allenamento è fondamentale per Scarlett Johansson, non solo per mantenere un fisico atletico: “È una parte importante del mio benessere mentale”

A cura di Giusy Dente

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson è abituata a duri allenamenti quotidiani, sessioni di workout che fa regolarmente per tenersi in forma. Il suo fisico atletico le permette di accostarsi agevolmente anche a personaggi che richiedono una certa prestanza fisica (come la spia Black Widow dell'universo Marvel). Per lei lo sport non è un'ossessione, ma è fondamentale: è convinta che abbia tanto a che fare col benessere mentale, un aspetto a cui tiene molto.

L'allenamento di Scarlett Johansson

L'attrice si allena quattro giorni alla settimana per rimanere in forma e in salute: e la parola salute non riguarda solo l'aspetto esteriore, ma anche quello interiore. Scarlett Johansson, infatti, è convinta che fare esercizio fisico aiuti a prendersi cura non solo del corpo, anche della salute mentale. La 38enne in un'intervista con Stylist ha detto: "Ho fatto Pilates negli ultimi otto anni circa e l'ho trovato fantastico".

Scarlett Johansson

La sua routine è cambiata nel tempo: "Prima facevo solo sollevamento pesi, ma a un certo punto il mio recupero non era più quello di una volta" ha aggiunto. La 38enne si è accorta del fisiologico cambiamento del proprio corpo: "Sto invecchiando e il mio corpo sta cambiando ma il Pilates mi ha davvero aiutato a sentirmi meglio in tutti i modi. Faccio lezioni con un paio di istruttori diversi e ho incorporato di nuovo un po' di sollevamento pesi".

Scarlett Johansson

La lotta di Scarlett Johansson con l'acne

L'attrice nell'intervista ha raccontato anche la sua battaglia con l'acne, in età adolescenziale. Per lei è doloroso guardare le foto del passato: "Mio fratello mi ha appena mostrato le mie foto a una festa di famiglia quando avevo probabilmente 19 o 20 anni e la qualità della mia pelle è completamente diversa. Quando ho visto quella foto mi ha riportato alla mente tutti quei ricordi dolorosi. Ho lottato con la mia pelle per così tanto tempo. Poi, quando avevo tra i 20 e i 30 anni ho iniziato a usare i prodotti giusti e nel giro di una settimana la mia pelle era completamente diversa".

Scarlett Johansson

Dalla sua esperienza personale è nata una linea di prodotti per la skincare, la sua avventura imprenditoriale intrapresa l'anno scorso (The Outset): "Quando ho detto ai miei amici che stavo avviando una linea di prodotti per la cura della pelle mi hanno detto: finalmente!".