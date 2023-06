Jennifer Aniston mostra i capelli grigi: l’era della tinta a tutti i costi (per fortuna) è finita Sempre più star decidono di lasciare i capelli al naturale, accettando serenamente i capelli bianchi e la ricrescita: la tinta, come il make up, dev’essere una scelta personale, non un obbligo.

A cura di Beatrice Manca

Jennifer Aniston via Instagram

Il grigio è il colore del momento, almeno per quanto riguarda i capelli. E non parliamo di una semplice moda, ma di un vero e proprio movimento di liberazione che coinvolge sempre più donne: la fine della schiavitù dalle tinte. Da Andie MacDowell alla regina Letizia di Spagna, moltissime star mostrano con orgoglio i primi capelli bianchi, senza considerarli una vergogna da coprire a tutti i costi. Adesso alla carica silver si aggiunge un'altra diva: Jennifer Aniston. In un video condiviso su Instagram infatti si nota la ricrescita.

Il cambio look di Jennifer Aniston

L'annuncio del cambio look di Jennifer Aniston è arrivato in maniera quasi casuale: ha condiviso un video su Instagram in cui promuove un nuovo prodotto per la cura di capelli. Aniston infatti non è solo un'attrice, ma anche un'imprenditrice beauty. La breve clip però è diventata virale per un altro motivo. L'attrice sfoggia un look casual con una t-shirt blu a maniche lunghe e i capelli semi raccolti sulla nuca: le ciocche sulla fronte rivelano un primo accenno di ricrescita bianca. Qualcuno dice che è solo un gioco di luce, ma nei commenti moltissime donne esprimono il loro entusiasmo per la scelta.

La rivincita dei capelli grigi

Intendiamoci: va benissimo tingersi e giocare con il colore dei capelli. Però che sia una scelta e non un obbligo per essere "in ordine". Fino a non molto tempo fa, infatti, la comparsa dei primi capelli bianchi veniva sempre accolta con disappunto dalle donne: il segno tangibile dell'invecchiamento, un peccato capitale che alle donne non si può proprio perdonare. E allora via, tinte e ritocchi continui per non sembrare mai "sciatte". Poi qualcosa è cambiato: i capelli grigi hanno cominciato a comparire perfino sui red carpet. Pioniera del movimento è sicuramente Andie MacDowell, che ha smesso di tingere i suoi ricci corvini tra lo stupore generale: nonostante in molti cercassero di dissuaderla, lei ha fatto a modo suo ed è più bella che mai: a Cannes ha sfoggiato una chioma candida, chic e sofisticata. Per non parlare di Helen Mirren, decana dei capelli bianchi, che si è divertita a tingersi di blu. L'epoca delle tinte a tutti i costi è finita: è iniziata un'era di libertà per tutte le donne.