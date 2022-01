Jennifer Aniston senza trucco, il nuovo look è con i capelli spettinati e al naturale Jennifer Aniston ha seguito il trend dei selfie senza make-up e ha condiviso una foto in primissimo piano in versione acqua e sapone. Nonostante non usi il trucco e abbia lasciato i capelli “al naturale”, è sempre meravigliosa.

A cura di Valeria Paglionico

Qual è la mania più gettonata tra le star da qualche tempo a questa parte? Quella di rivelare i lati più intimi della propria quotidianità sui social, così da mettere in mostra il proprio lato più "umano" solitamente nascosto dietro la notorietà. Non sorprende, dunque, che siano moltissime le celebrities che non ci pensano su due volte a fotografarsi in versione acqua e sapone (anche se a volte gli scatti al naturale vengono realizzati lo stesso con qualche filtro). L'ultima ad averlo fatto è stata Jennifer Aniston, apparsa meravigliosa senza trucco e con i capelli spettinati: in quanti direbbero che ha 52 anni?

I no make-up selfie di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston è da sempre considerata un'indiscussa icona di bellezza, tanto che difficilmente si riesce a credere che ha raggiunto i 52 anni. Dai tempi di Friends a oggi sembra non essere cambiata affatto(fatta eccezione per l'acconciatura) e continua a incantare il pubblico con il suo innato splendore. Nelle ultime ore ha dato l'ennesima prova di non aver perso il fascino che da sempre la contraddistingue: sui social ha condiviso dei meravigliosi scatti al naturale. L'attrice ha seguito il trend dei selfie senza make-up, immortalandosi in primo piano poco dopo aver fatto la doccia mentre ha ancora l'asciugamano avvolta intorno al corpo.

Al motto di "Ok, l'umidità", Jennifer Aniston ha mostrato quali sono gli effetti che le condizioni meteorologiche hanno sui suoi capelli. Sarà perché è appena uscita dalla doccia o perché semplicemente non riesce a tenere sotto controllo la chioma leonina quando il tempo è umido, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un nuovo look con i capelli spettinati e sauvage. Come se non bastasse, ha rinunciato al make-up, rivelando il suo viso al naturale. Nonostante non usi neppure un filo di fondotinta, rossetto o correttore, è sempre meravigliosa. Non una ruga, una imperfezione o un segno del tempo compare sul suo volto: non riesce forse a fare invidia anche alle ventenni?