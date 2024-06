video suggerito

Come si è vestita la madre di Diletta Leotta per il matrimonio della figlia Si chiama Ofelia Castorina ed è la mamma di Diletta Leotta: cosa ha indossato per il matrimonio della figlia con Loris Karius? Ecco le foto dell’elegante look da cerimonia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso weekend Diletta Leotta e Loris Karius hanno coronato il loro sogno d'amore, dando vita a una delle cerimonie più spettacolari e romantiche di tutti i tempi. Il matrimonio è stato celebrato in un resort di lusso a Vulcano e, complici anche i numerosi ospiti famosi, si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico. La sposa ha incantato tutti con i suoi quattro abiti bianchi, da quello in principesco pizzo scelto per l'altare al mini dress con le frange per i festeggiamenti, mentre gli invitati hanno lasciato spazio ai colori, da Chiara Ferragni in verde smeraldo a Michelle Hunziker in marrone bruciato. Cosa ha indossato la mamma di Diletta, Ofelia Castorina? Ecco le foto del look da cerimonia.

Le foto di Ofelia Castorina e Diletta Leotta alle nozze

Ofelia Castorina è la mamma di Diletta Leotta e, sebbene da sempre preferisca rimanere a debita distanza dai riflettori, durante il matrimonio della figlia non ha potuto fare a meno di documentare sui social alcune delle scene più belle della cerimonia. Si è concentrata soprattutto sugli emozionanti momenti che la conduttrice ha condiviso col papà, dalla sfilata a braccetto lungo la navata al primo ballo della serata. Le due hanno poi posato visibilmente commosse fianco a fianco, guardandosi negli occhi con dolcezza. Il dettaglio che in pochi sanno? A quanto pare sono andare insieme a scegliere gli abiti per il grande giorno, visto che hanno puntato entrambe sull'eleganza di Atelier Emé.

Ofelia Castorina in Atelier Emé

Cosa ha indossato Ofelia Castorina al matrimonio di Diletta Leotta

Per il matrimonio della figlia Diletta Leotta Ofelia ha scelto un lungo abito lilla, colore simbolo di delicatezza ed eleganza. Si tratta di un modello dalla silhouette a portafoglio realizzato appositamente per lei da Atelier Emé: ha la gonna ampia con un piccolo strascico, è smanicato e sulla scollatura ha un colletto a effetto camicia che incornicia il décolleté. Ofelia non ha rinunciato ai gioielli preziosi, ha sfoggiato una parure di perle sofisticata e di classe con orecchini pendenti e bracciale a più fili coordinati. Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha tenuti legati in un raccolto bon-ton col ciuffo laterale che cade sulla fronte, mentre in fatto di make-up ha scelto un rossetto deciso e una linea di eye-liner marcata per esaltare gli occhi. Insieme mamma e figlia non sono forse meravigliose?

Ofelia Castorina e Diletta Leotta