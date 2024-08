video suggerito

Come si chiama la prima figlia di Damiano Carrara: il significato del nome Dafne Damiano Carrara e Chiara Maggenti hanno accolto in famiglia la loro primogenita. Le hanno dato il nome Dafne, come la famosa Ninfa della mitologia greca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Fiocco rosa per Damiano Carrara e Chiara Maggenti, diventati genitori. La coppia ha accolto in famiglia la prima figlia a cui hanno dato il nome Dafne . Lo ha annunciato sui social con un tenero scatto. I due sono molto riservati sulla loro vita privata, difatti non si sa con precisione da quanto stiano insieme, forse dal 2018, ma hanno ufficializzato la relazione solo nel 2021, per poi sposarsi nel 2022. Risale invece a febbraio 2024 l'annuncio della gravidanza. Sono una coppia anche lavorativamente parlando. Lei infatti è General Manager proprio dell'Atelier Damiano Carrara.

È nata Dafne Carrara

"Benvenuta al mondo Dafne, amore della nostra vita": così il famoso pasticciere e giudice di Bake Off Italia ha annunciato al mondo l'arrivo della sua prima figlia. Lo scatto lo ritrae assieme alla moglie e alla neonata, di cui non viene mostrato il volto. Immediatamente i fan si sono precipitati a fare gli auguri alla coppia. Spicca, tra i messaggi dei vip, anche quello di Benedetta Parodi. Damiano Carrara è pronto a questo nuovo capitolo della sua vita, nelle vesti di padre, un ruolo che per sua stessa ammissione un po' lo spaventa. Sono timori comprensibili, ma a Fanpage.it ha detto anche: "Non vedo l'ora, è la cosa più bella che mi potesse succedere".

Il significato del nome Dafne

Forse poco comune, il nome Dafne si rifà alla mitologia greca. Così si chiamava una delle Naiadi, un Ninfa, protagonista di diverse narrazioni. La più famosa è quella che riguarda anche il dio Apollo: lui se ne innamorò, attratto dalla sua estrema bellezza, ma lei lo rifiutò e scappò via. Durante la fuga supplicò gli Dei di salvarla: ascoltarono la preghiera e la trasformarono in un albero da alloro. Da allora fu l'albero preferito di Apollo, che nelle raffigurazioni ne porta i rami come una corona. Il sostantivo greco Ddàphne significa proprio "pianta di alloro".