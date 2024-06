Il matrimonio di Sara Affi Fella: i tre abiti da sposa tra pizzo e applicazioni floreali

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Domenica 23 giugno è stato il grande giorno di Sara Affi Fella e Francesco Fedato. L'ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore hanno pronunciato il fatidico sì, a distanza di meno di un anno dalla proposta di matrimonio. I due stanno insieme da circa cinque anni e nel 2021 sono diventati genitori di Tommaso. La coppia ha celebrato il rito religioso in Chiesa e poi festeggiato le nozze con amici e parenti presso la Tenuta San Domenico, a Capua. Per il matrimonio la sposa ha scelto due abiti, uno più romantico dell'altro.

Il matrimonio di Sara Affi Fella e Francesco Fedato

Il pubblico di Uomini e Donne ricorderà certamente Sara Affi Fella, una delle troniste più chiacchierate nella storia del programma. È passata alla storia del dating show per via dello scandalo che venne fuori quando ancora era sul trono: aveva una relazione al di fuori del programma col calciatore Nicola Panico. Quella è acqua passata per lei, che cinque anni fa ha trovato l'amore vero, conosciuto grazie a una conoscenza in comune. Con Francesco Fedato, a cui è legata dal 2019, è convolata a nozze dopo aver avuto un figlio.

Tre abiti da sposa per Sara Affi Fella

Come è di consuetudine per molte spose oggi, anche Sara Affi Fella nel giorno del sì ha scelto di fare un cambio d'abito. Per la prima parte della giornata, in Chiesa, ha scelto un vestito tradizionale, una creazione romantica ed elegantissima firmata Galia Lahav con corpetto in pizzo a maniche lunghe che lascia le spalle nude e gonna ampia lavorata con ricami floreali. Ha optato per un elegante raccolto.

Per l'ingresso nella location della festa la sposa si è cambiata d'abito, puntando su una creazione strapless con corpetto steccato, gonna aderente, lungo strascico posteriore impreziosito da applicazioni floreali tridimensionali. In questo caso ha lasciato i capelli sciolti, mettendo in risalto la voluminosa chioma riccia.

Per la serata, la sposa ha messo da parte pizzi e ricami a vantaggio di un abito a colonna candido, con maxi spacco sulla gonna leggermente drappeggiata e nuovamente spalle nude. Capelli nuovamente raccolti, ma con uno chignon più alto, messo ulteriormente in evidenza dal choker di perle al collo.