Come difendersi dal freddo senza rinunciare allo stile con gli 8 cappotti di tendenza per l’inverno 2026

da sinistra cappotti di Blazé Milano, Max Mara e Mango

Il grande freddo è arrivato da diversi giorni e, come sempre in inverno, ci si chiede come vestirsi e come scegliere un look che possa tenere al caldo, senza per questo dover rinunciare allo stile. Il cappotto è il pezzo fondamentale su cui puntare durante la stagione fredda, è il protagonista del look e dunque il capo da scegliere con maggiore cura. Ecco dunque una breve guida alle tendenze di stagione con i modelli di cappotti più cool ed eleganti da scegliere per i propri outfit, con i look di passerelle e le ispirazioni a cui guardare per gli abbinamenti da provare.

Il cappotto marrone

Il marrone è uno dei colori di tendenza di quest'anno, dunque anche i cappotti vengono proposti in questa colorazione must have di stagione. Le tonalità su cui puntare sono quelle calde e avvolgenti del cioccolato, del nocciola e del caffè, che quest'anno si abbinano anche con capi e accessori neri. Il cappotto marrone sta benissimo su tubini in lana color panna o accostato a contrasto con nuance accese di verde smeraldo e arancio. Cappotti in marrone li abbiamo visti sfilare da Michael Kors Collection, Marco Rambaldi, Ami Paris e Max Mara.

Cappotto Michael Kors Collection

Cappotto marrone Ami Paris

Cappotto Max Mara

Il cappotto grigio melange o spigato

Il cappotto grigio ha praticamente preso il posto del classico cappotto nero, le varianti più cool ed eleganti di questa stagione sono quelle realizzate in lana dalla trama melange o spigata, motivi che rendono il grigio più chiaro, donando poi al capo un dettaglio materico intarsiato nel tessuto. Il cappotto grigio si indossa in layering di colore, ovvero accostato ad altri capi di tonalità diverse ma simili di grigio, mentre l'abbinamento più semplice e classico è con abiti in nero o bianco. Da provare l'unione del grigio con il marrone o con altre tonalità chiare e fumose, come il celeste e il verde muschio. Cappotti in lana grigia o con trame melange e spigate li abbiamo visti sfilare da Ermanno Scervino e Alberta Ferretti o compaiono nella collezione invernale di Blazé Milano.

Cappotto melange Ermanno Scervino

Cappotto in lana melange Blazé Milano

Il cappotto bianco

Pantone ha scelto il colore del 2026, ovvero il Cloud Dancer, un bianco sporco che è una sorta di non colore, una tavolozza candida su cui poter sperimentare. Tra i cappotti di tendenza non possiamo dunque non inserire i modelli in lana o panno total white, elegantissimi e molto chic. Nonostante il bianco si una colore neutro, i cappotti in questa tonalità sono un pezzo che dona al look un dettaglio di forte impatto visivo. I cappotti bianchi si possono abbinare a contrasto con capi e accessori neri o possono essere funzionali per creare outfit in color block, abbinando abiti o borse dai colori accesi come rosso, verde, blu elettrico e giallo. Cappotti in tessuto bianco li abbiamo visti da Givenchy, nella collezione disegnata da Sarah Burton, e da Courreges o ancora tra le creazioni per l'inverno di Calcaterra.

Cappotto bianco Givenchy by Sarah Burton

Cappotto bianco Courreges

Il cappotto sciancrato a clessidra

Dopo anni in cui a dominare sono state le linee oversize, pian piano stanno tornando di moda silhouette più asciutte e che aderiscono al corpo. Ne sono dimostrazione i cappotti sciancrati, ovvero quei modelli più stretti in vita e dalla forma che ricorda quella di una clessidra. I modelli più cool sono quelli in cui dominano contrasti di forme ben visibili, in cui il punto vita sottile convive con spalle ampie e strutturate. Cappotti sciancrati o dalla linea a clessidra sono apparsi nell'ultima collezione disegnata da Demna per Balenciaga e sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 di McQueen, Bally e N21.

Cappotto con punto vita slim Balenciaga

Cappotto sciancrato Bally

Cappotto a clessidra N21

Cappotto dalla linea slim McQueen

Il cappotto con collo a imbuto

Tra i cappotti più nuovi e originali del 2026 ci sono quelli con collo a imbuto, ovvero i modelli con bavero alto che può chiudersi con bottoni o cinghie coprendo il collo. Questi modelli spesso hanno abbottonature frontali in doppiopetto o cinture in vita e si ispirano ai military coat con spalle strutturate e bottoni sui polsini. Diverse varianti poi, avendo una linea oversize, utilizzano morbide cinture per sottolineare il punto vita e asciugare la silhouette. Cappotti con questi particolari colli alti li abbiamo visti sulla passerella invernale di Saint Laurent e su quella di Jil Sander e Giuseppe Di Morabito, oltre che nelle collezioni di marchi come Mango.

Cappotto con collo a imbuto Mango

Cappotto military Giuseppe Di Morabito

Cappotto con collo furry Jil Sander

Cappotto midi Saint Laurent

Il cappotto sciarpa

Il cappotto più chic dell'inverno 2026 è quello con maxi collo che assomiglia a una sciarpa da poter avvolgere intorno al collo. Queste varianti prevedono al posto del collo o dei rever lunghe stole che si possono portare sciolte lungo il corpo o avvolte in modo materico sulla scollatura. I cappotti sciarpa hanno spopolato sulle passerelle invernali sfilando da Alberta Ferretti e Schiaparelli, da Ferragamo e Sportmax.

Cappotto Schiaparelli

Cappotto sciarpa Alberta Ferretti

Cappotto con maxi sciarpa Sportmax

Cappotto sciarpa Ferragamo

Il cappotto di pelle

I leather coat, che sembrano blazer in pelle ma che sono lunghi fino alle caviglie, hanno dominato sulle passerelle A/I 25-26 e per questo entrano di diritto nella lista dei modelli più cool di stagione. Il cappotto di pelle è senza dubbio il modello meno caldo tra quelli in trend quest'anno, inoltre è meno pratico perché non va d'accordo con l'acqua e dunque non può essere indossato nelle giornate di pioggia. Modelli simili possono però essere indossati su piumini e smanicati sottili oppure sotto gilet in montone o maxi cardigan in lana dalla trama grossa. In passerella abbiamo visto lunghi cappotti in pelle color cognac da Acne Studios, mentre da Fendi sfilano coat in pelle color cappuccino e da Versace varianti in nuance senape, Tom Ford sceglie infine il total black per i cappotti nella collezione disegnata da Haider Ackerman.

Cappotto in pelle Acne Studios

Cappotto in pelle Fendi

Cappotto in pelle Tom Ford

Cappotto in pelle Versace

Il cappotto oversize con maxi rever

Ultimo (ma non ultimo) dei cappotti in trend nel 2026 è il cappotto oversize che quest'anno ha un dettaglio in più rispetto ai modelli extra large già di moda nelle scorse stagioni. Ora il coat, oltre ad avere spalle enormi e una silhouette molto larga, è decorato da rever enormi, in alcuni casi tondeggianti, in altri casi i rever sono a lancia e con profili spigolosi e appuntiti. Cappotti dai rever extra large hanno sfilato da Balmain e Calcaterra e ancora da Hermes e Max Mara.

Cappotto over Max Mara

Cappotto con maxi rever Hermes

Cappotto extra large Calcaterra