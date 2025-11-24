Cappotti invernali, colori e fantasie di tendenza: addio al nero, sono di moda crema e animalier

Tonalità accese come verde e giallo o tenui come marrone e crema e ancora motivi gessati o animalier, ecco i colori e le fantasie di tendenza per i cappotti dell’Autunno/Inverno 2025-2026.

da sinistra Elle Fanning in Bottega Veneta, Gisele Bundchen in Marc O’Polo ed Elsa Hosk in Valentino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda A/I 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diciamo addio ai cappotti scuri e in lana nera, i modelli per l'inverno su cui puntare sono realizzati in tessuti color crema, marrone o in tonalità accese di giallo e verde, mentre le fantasie di tendenza spaziano dai classici come gessato e spigato, fino a motivi melange e a vistose stampe animalier e maculate. Via dunque con cappotti che diventano i protagonisti del look grazie alle tonalità e ai disegni che li caratterizzano. Abbiamo selezionato i modelli da scegliere durante la stagione fredda, con i colori e le fantasie di tendenza viste sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026.

Cappotti per l'inverno i colori neutri, dal marrone al crema

Il nero scompare dai trend di stagione ma restano colori neutri e facilmente abbinabili, adatti a look differenti. Il marrone è uno dei colori di moda quest'anno dunque in passerella sfilano diversi outfit con cappotti brown declinati in pelle, come i modelli proposti nella collezione Autunno/Inverno 2025-2026 di Ferragamo, con collo alto e cintura morbida in vita, e di Acne Studio, brand che fa sfilare varianti monopetto lunghe fino ai piedi. Blazé Milano sceglie invece la lana per i cappotti marroni della nuova stagione.

Come abbinare il cappotto marrone – L'accostamento da provare è quello in full color o in layering di colore, abbinando sotto il cappotto abiti e completi di nuance uguali o simili tra loro. Il cappotto marrone si abbina alla perfezione anche con capi dalla fantasia tartana sui toni del rosso o dai motivi principe di Galles sui toni del beige. L'abbinamento da provare è poi con i maglioni e gli abiti in maglia grigia, polvere o celeste per creare un contrasto tra tonalità calda e tonalità fredde

Leggi anche Come vestirsi col primo freddo d'inverno: 5 maglioni furbi e di tendenza che si indossano di giorno e di sera

Cappotto marrone in pelle Ferragamo

Cappotto marrone in pelle Acne Studios

Cappotto marrone Blazé Milano

Tra i colori neutri più cool di stagione ci sono anche nuance morbide e chiare, che vanno dal panna al crema, passando per un tenue giallo burro. Modelli in queste tonalità li abbiamo visti sfilare sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Zimmermann, nei lunghi cappotti dai rever appuntiti e con spalle pronunciate, e da N21 e Calcaterra, Maison che scelgono colori tenui e "burrosi" per cappotti oversize in doppiopetto o con grossi rever a scialle.

Come abbinare i cappotti color panna – Questi colori chiari sono facilmente abbinabili e stanno bene praticamente con ogni tonalità, vengono però esaltati se accostati ad altre nuance calde, come il marrone, l'arancio o anche il bordeaux e il borgogna. E' possibile sperimentare infine con abbinamenti layering, unendo cappotti panna o color crema con abiti beige o color corda.

Cappotto color crema Zimmermann

Cappotto color burro N21

Cappotto color panna Calcaterra

I cappotti colorati per l'inverno 2026: verde e giallo sono le tonalità must

L'inverno 2026 sarà a tutto colore, è finita l'epoca delle stagioni fredde in cui si vedono solo capi e look dai colori scuri e dalle tonalità tenui. Uno dei must quest'anno sono i cappotti dai colori forti e decisi, come il giallo oro, il fucsia o il verde smeraldo. I colori in inverno ci sono sempre stati la novità di quest'anno sta nel tocco brillante: le tonalità non sono infatti tenui e polverose ma sono piene e luminose. Cappotti in giallo dalla linea a campana hanno sfilato sulla passerella Autunno/Inverno 25-26 di Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood, mentre colori come il senape, il fucsia e il magenta sono il fil rouge dell'intera collezione di Saint Laurent, dove appaiono cappotti corti dalle spalle oversize in colorazioni bold e decise.

Come abbinare i cappotti colorati – Cappotti dai toni forti possono essere utilizzati per creare look monocolore, abbinando al coat capi dello stesso identico colore o per sperimentare con originali outfit in color block, magari accostando un cappotto verde smeraldo a un pantalone blu e a una camicia celeste o ancora indossando un cappotto magenta su un tubino blu notte o con un pullover giallo miele e pencil skirt marrone.

Cappotto color giallo Andreas Kronthaler x Vivienne Westwood

Cappotto color magenta Saint Laurent

Cappotto color verde smeraldo Gabriele Colangelo

Le fantasie di tendenza per i cappotti dell'inverno: gessato e spigato

Non solo cappotti colorati o a fondo unico, tra i modelli di tendenza della stagione ci sono i coat con fantasie che ricordano quelle classiche del menswear, dal gessato allo spigato, fino a particolari motivi melange utilizzati solitamente per i maglioni o i capi in lana. Un elegante gessato stampato su lana grigio fumo sfila sulla passerella Autunno/Inverno 2025-2026 di Sportmax, nei completi e nei cappotti oversize che ricordano modelli in stile militare. Ermanno Scervino e Alberta Ferretti puntano su motivi spigati intrecciati nella lana e declinati su cappotti color tortora e su modelli dagli orli sfrangiati in lana grigio chiaro. Eleganti e cool anche i cappotti melange in tonalità sfumate che appaiono nella collezione invernale di Durazzi Milano.

Come abbinare i cappotti fantasia – Quelle nominate sopra sono fantasie essenziali, sottili e spesso impercettibili, dunque è molto facile abbinarle trattando il cappotto come un pezzo monocolore. Gli abbinamenti più particolari da provare sono quelli in cui cappotti in grigio gessato vengono uniti a capi color giallo burro, mentre sono molto cool i cappotti spigati o melange sui toni del grigio indossati su tubini e completi rosso fuoco.

Cappotto gessato Sportmax

Cappotto spigato Alberta Ferretti

Cappotto spigato Ermanno Scervino

Cappotto melange Durazzi Milano

Cappotti animalier e fantasie maculate sono il must per l'inverno

Fantasie maculate di ogni tipo e di differenti colori ricoprono i cappotti e gli abiti di tendenza per la stagione fredda di quest'anno. Sono di moda non solo le tipiche stampe maculate, declinate in toni caldi di marrone, beige e giallo, ma anche varianti in grigio, stampe in bianco e nero o print pitonati sui toni del beige. A proporre cappotti sauvage in passerella sono Maison come Versace, che fa sfilare coat maculati abbinati a slipdress in seta blu notte. Hanno spalle maxi e fantasie in grigio scuro i cappotti animalier di Tod's, mentre Emporio Armani propone cappotti corti da abbinare a gonne della stessa fantasie con micro disegni e tonalità tenui di beige e marrone.

Come abbinare i cappotti animalier – Data l'importanza del disegno, questi cappotti vanno abbinati con attenzione e parsimonia, evitando di accostarli ad altri capi maculati o decorati da stampe animalier differenti. E' preferibile optare per abbinamenti con tubini in maglia dalle linee minimal e dal colore scuro o indossando questi modelli su look con suits e tailleur monocolore in grigio, nero o beige o ancora su outfit con camicie bianche maschili e pantaloni palazzo.

Cappotto maculato Versace

Cappotto maculato Tod’s